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Новости медицины и фармацииПалбоциклиб улучшает показатель выживаемости у больных раком молочной железы

Палбоциклиб улучшает показатель выживаемости у больных раком молочной железы

Опубликовано  17.05.2022

Согласно новым данным, у некоторых пациентов с онкопатологией молочной железы, получавших палбоциклиб и ингибитор ароматазы (ИА), вероятность летального исхода была значительно ниже, чем у больных, которые применяли только ИА.

Компания Pfizer объявила о наличии данных, подтверждающих наличие терапевтических преимуществ при назначении пациентам палбоциклиба в сочетании с ИА по сравнению с монотерапией ИА как методом лечения первой линии.

Было проведено ретроспективное когортное сравнительное исследование эффективности разных схем лечения у 2888 пациентов с метастатическим раком молочной железы (мРМЖ) с положительным рецептором гормона (HR(+)) и отрицательным рецептором эпидермального фактора роста 2 (HER2(-)). В рамках исследования оценивали эффективность палбоциклиба в комбинации с ИА по сравнению с монотерапией ИА. Установлено, что включение палбоциклиба в схему лечения ассоциировано с улучшением общей выживаемости (ОВ) у женщин в период постменопаузы и у мужчин с HR(+), HER2(-) мРМЖ.

Установлено, что медиана ОВ была значительно выше в группе палбоциклиба по сравнению с группой ИА (49,1 по сравнению с 43,2 мес). Реальная медиана выживаемости без прогрессирования составила 19,3 против 13,9 мес соответственно. Таким образом, результаты можно рассматривать как снижение риска летального исхода на 24% и снижение риска прогрессирования заболевания на 30%.

Директор по развитию онкологии Pfizer Global Product Development Крис Бошофф (Chris Boshoff) сообщил, что с момента утверждения палбоциклиба для лечения взрослых пациентов с диагнозом HR(+), HER2(-) мРМЖ была установлена эффективность такого терапевтического подхода. Полученные данные дают основания рассматривать палбоциклиб как препарат первой линии.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  17.05.2022

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