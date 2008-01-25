Палбоциклиб улучшает показатель выживаемости у больных раком молочной железы
Согласно новым данным, у некоторых пациентов с онкопатологией молочной железы, получавших палбоциклиб и ингибитор ароматазы (ИА), вероятность летального исхода была значительно ниже, чем у больных, которые применяли только ИА.
Компания Pfizer объявила о наличии данных, подтверждающих наличие терапевтических преимуществ при назначении пациентам палбоциклиба в сочетании с ИА по сравнению с монотерапией ИА как методом лечения первой линии.
Было проведено ретроспективное когортное сравнительное исследование эффективности разных схем лечения у 2888 пациентов с метастатическим раком молочной железы (мРМЖ) с положительным рецептором гормона (HR(+)) и отрицательным рецептором эпидермального фактора роста 2 (HER2(-)). В рамках исследования оценивали эффективность палбоциклиба в комбинации с ИА по сравнению с монотерапией ИА. Установлено, что включение палбоциклиба в схему лечения ассоциировано с улучшением общей выживаемости (ОВ) у женщин в период постменопаузы и у мужчин с HR(+), HER2(-) мРМЖ.
Установлено, что медиана ОВ была значительно выше в группе палбоциклиба по сравнению с группой ИА (49,1 по сравнению с 43,2 мес). Реальная медиана выживаемости без прогрессирования составила 19,3 против 13,9 мес соответственно. Таким образом, результаты можно рассматривать как снижение риска летального исхода на 24% и снижение риска прогрессирования заболевания на 30%.
Директор по развитию онкологии Pfizer Global Product Development Крис Бошофф (Chris Boshoff) сообщил, что с момента утверждения палбоциклиба для лечения взрослых пациентов с диагнозом HR(+), HER2(-) мРМЖ была установлена эффективность такого терапевтического подхода. Полученные данные дают основания рассматривать палбоциклиб как препарат первой линии.
По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024