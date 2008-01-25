В двух недавних метаанализах показано, что отсрочка пережатия пуповины способствует снижению риска летального исхода у недоношенных новорожденных.

Оба метаанализа опубликованы в журнале «The Lancet».

Отсрочка пережатия пуповины позволяет крови течь от плаценты к ребенку, в то время как легкие ребенка наполняются воздухом, и считается, что это потенциально облегчает переход к дыханию и потенциально снижает риск дефицита железа у ребенка.

На сегодня доношенным новорожденным рекомендуется пережимать пуповину после ожидания в течение 1–2 мин.

Ежегодно во всем мире около 13 млн детей рождаются преждевременно. При этом около 1 млн случаев летального исхода у недоношенных детей отмечается вскоре после рождения.

Доктор Анна Лене Зейдлер (Anna Lene Seidler) из Центра клинических исследований Сиднейского университета (NHMRC Clinical Trials Centre, University of Sydney), Австралия, сообщила, что отсрочка пережатия пуповины может спасти жизнь некоторым недоношенным детям. Авторы метаанализов на сегодня сотрудничают с международными разработчиками руководств для отражения полученных данных в обновленных руководствах и клинической практике в ближайшем будущем.

Исследователи провели систематические обзоры более 60 исследований, включивших более 10 000 младенцев.

Первый метаанализ включал данные 21 рандомизированного контролируемого исследования из стран с высоким и средним уровнем дохода, в которых сравнивали отсроченное и немедленное пережатие пуповины у 3292 детей. В группах с отсроченным пережатием пуповины задержка варьировала от 30 с до более чем 180 с (при этом в некоторых исследованиях рекомендуется отсрочка до 5 мин). Для групп немедленного пережатия в большинстве исследований предусматривалось время наложения зажима в течение 10 с. Из всех младенцев, включенных в исследование, 61% (1950/3292) родились путем кесарева сечения.

В общей сложности зафиксировано 6,0% (98/1622) летальных исходов у младенцев, которым было отсрочено пережатие пуповины, по сравнению с 8,2% (134/1641) младенцев, у которых пуповина была перерезана немедленно. Таким образом, риск летального исхода был на 1/ 3 ниже в группе новорожденных с отсроченным пережатием пуповины.

Второй метаанализ включал 47 исследований, включивших 6094 младенца. В этом метаанализе группу с отсроченным пережатием разделили на три подгруппы: 1-я группа — «короткая отсрочка» (15–45 с), 2-я группа — «средняя отсрочка» (45–120 с) и 3-я группа — «длительная отсрочка» (120 с и более).

По сравнению с немедленным пережатием пуповины ожидание не менее 2 мин перед пережатием пуповины снижает риск летального исхода у недоношенных детей на 2/ 3 .

Доктор Сол Либесман (Sol Libesman), ведущий статистик этого исследования и научный сотрудник Центра клинических исследований Сиднейского университета, отметила, что отсрочка пережатия пуповины хотя бы на 2 мин, вероятно, является лучшей стратегией, позволяющей снизить риск летального исхода у недоношенных детей вскоре после рождения.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных стратегий оказания неотложной медицинской помощи (в том числе реанимационных мероприятий) и проведения ухода у недоношенных детей до пережатия пуповины.

По материалам www.medicalxpress.com