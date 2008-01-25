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Новости медицины и фармацииОтдаленные последствия перенесенного COVID-19: в фокусе сахарный диабет

Отдаленные последствия перенесенного COVID-19: в фокусе сахарный диабет

Опубликовано  20.04.2023

В недавнем исследовании была показана связь между тяжелым течением коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) и повышенным риском развития сахарного диабета.

Результаты наблюдения были опубликованы в издании «JAMA Network Open».

Заима Навид (Zaeema Naveed), доктор философии из Центра контроля заболеваний Британской Колумбии в Ванкувере (British Columbia Centre for Disease Control in Vancouver), Канада, и ее коллеги изучали связь между инфекцией COVID-19 и риском развития сахарного диабета в когортном популяционном исследовании.

Так, были проанализированы данные 629 935 лиц. 25% участников исследования (125 987 человек) перенесли инфекцию SARS-CoV-2. Участники были сопоставимы по полу, возрасту и дате взятия теста на коронавирусную инфекцию. Период наблюдения в среднем составил 257 дней.

Было выявлено, что риск развития сахарного диабета составлял 0,5% у участников, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и 0,4% — у лиц, у которых не был выявлен SARS-CoV-2. При этом более высокий риск развития сахарного диабета наблюдался у людей с тяжелым течением заболевания, в том числе у тех, кто был госпитализирован в отделение интенсивной терапии или в инфекционное отделение.

В то же время риск развития сахарного диабета после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 был выше у мужчин.

Авторы исследования объяснили, что важно, чтобы работники здравоохранения были осведомлены о потенциальных долгосрочных последствиях COVID-19. Так, они подчеркнули, что необходимо проводить обследования лиц, перенесших COVID-19, для выявления сахарного диабета и проведения ранней терапии при данном заболевании.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  20.04.2023

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