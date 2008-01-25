Остановит ли окситоцин прогрессирование деменции?

В недавнем исследовании ученые установили, что активация определенной группы нейронов в головном мозге мыши под влиянием окситоцина улучшает производительность при выполнении новых задач по распознаванию объектов.

Окситоцин — это гормон, оказывающий влияние на психологическое благополучие и эмоциональные связи у животных. В результатах исследования зафиксировано, что он также играет решающую роль и в других когнитивных процессах, включая обучение и память.

В недавнем исследовании выявлен потенциальный механизм, как именно окситоцин влияет на память у животных. Так, в головном мозге есть нейроны, содержащие рецепторы к окситоцину (ОХТ-нейроны). Их функционирование изменяется в зависимости от уровня данного гормона в головном мозге.

Результаты исследования опубликованы в журнале «PLOS One».

Исследование проведено группой ученых во главе с профессором Акиёси Сайто (Akiyoshi Saitoh) вместе с Дзюнпеем Такахаши (Junpei Takahashi) из Токийского научного университета (Tokyo University of Science), Япония.

Профессор А. Сайто объяснил, что ранее исследователи предположили, что окситоцин может быть новым терапевтическим кандидатом для лечения деменции, основываясь на исследованиях с использованием мышиной модели болезни Альцгеймера. Для дальнейшего анализа этой гипотезы исследована роль эндогенного окситоцина в когнитивной функции мышей с использованием фармакогенетических методов для специфической активации OXT-нейронов в определенных областях головного мозга. Затем когнитивную функцию мышей оценивали с помощью новой задачи распознавания объектов (тест NORT).

В результатах исследования отмечена важная роль окситоцина в регулировании социальной памяти, поскольку дефицит данного гормона или его рецепторов связан с аберрациями социальной памяти у мышей. В исследовании установлена особенно важная роль окситоцинергических проекций в обучении и памяти, особенно в супрамаммилярном ядре.

Чтобы идентифицировать нейроны, которые отвечают за влияние окситоцина на память, исследователи визуализировали срезы мозга мыши после специфической активации нейронов окситоцином в паравентрикулярном гипоталамическом ядре.

Дополнительное подтверждение активации OXT-нейронов доказано увеличением количества c-Fos-положительных клеток (указывающих на активацию нейронов) в паравентрикулярном гипоталамическом ядре после введения N-оксида клозапина (используемого для активации нейронов).

Кроме того, в исследовании проанализировано влияние активации OXТ-нейронов на обучение и память с помощью теста Y-лабиринта и NORT. Удивительно, но в тесте Y-лабиринта в кратковременной пространственной памяти не выявили никаких изменений. Однако активация OXT-нейронов значительно улучшила долговременную память на узнавание объектов в тесте NORT.

Интересно, что увеличение количества c-Fos-положительных нейронов в супрамаммарном ядре и зубчатой извилине (область в гиппокампе головного мозга) после прохождения теста NORT указывает на участие окситоцинергических нейронов в поддержании долговременной памяти через эти области.

Это исследование впервые устанавливает роль окситоцина в формировании памяти распознавания объектов через супрамаммарное ядро.

Таким образом, становится понятной потенциальная роль физиологического окситоцина при болезни Альцгеймера. Профессор А. Сайто добавил, что деменция прогрессирует быстрее в условиях, когда люди испытывают одиночество или при ограничении социальной активности. В исследовании проанализирована роль стимулирующей среды, которая активирует окситоцин в головном мозге, потенциально замедляя прогрессирование деменции.

На сегодня исследователи планируют проведение дальнейших исследований, которые потенциально будут способствовать разработке инновационных методов лечения и фармацевтических вмешательств, направленных на остановку развития деменции.

По материалам www.medicalxpress.com