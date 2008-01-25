Осложнения беременности при COVID-19

В одной из статей, опубликованной в журнале «Clinical Medicine Journal», обсуждается протекание беременности, осложненной COVID-19. В этом материале представлена информация, которая в настоящее время известна об этом состоянии, и текущие рекомендации.

COVID-19, вызываемый SARS-CoV-2, впервые появился в Ухане, Китай, в конце 2019 г. С тех пор вирусом SARS-CoV-2 заразилось более 226 млн человек во всем мире и он стал причиной смерти более 4,6 млн людей.

Факторы риска

Во время пандемии COVID-19 беременные относятся к группе риска. Они чаще болеют бессимптомно (около 75% случаев заболевания). У около 40% беременных отмечали кашель и повышение температуры тела, при этом затрудненное дыхание и миалгия наблюдались только у 21 и 19% беременных соответственно.

Тяжелая форма COVID-19 обычно развивается при инфицировании во второй половине беременности, особенно в конце II триместра и далее. К числу тех, кто подвержен наиболее высокому риску развития тяжелой формы COVID-19, относятся женщины с индексом массы тела выше идеального, беременные в возрасте старше 35 лет и те, у кого выявлены хронические сопутствующие заболевания.

Представительницы негроидной расы подвергались в 5 раз более высокому риску летального исхода во время беременности по сравнению с женщинами европеоидной расы. По мнению многих исследователей, этот повышенный риск, вероятно, является результатом различий в состоянии здоровья, системы здравоохранения, социального и экономического статуса, а также потенциального дефицита витамина D.

Исходы при беременности

Итак, около 9% всех госпитализированных в отделения интенсивной терапии в Соединенном Королевстве составляли беременные или женщины в послеродовой период. Каждой 20-й госпитализированной беременной пациентке с COVID-19 в конечном итоге потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, что указывает на то, что беременность связана с повышением вероятности этого события на 62% по сравнению с небеременными женщинами. В случае заражения COVID-19 при беременности риск инвазивной вентиляции повышается примерно на 90%.

Во время второй волны пандемии COVID-19 в отделения интенсивной терапии была госпитализирована большая часть беременных или женщин репродуктивного возраста в послеродовой период. Следует отметить, что это могло быть мерой предосторожности после оценки клинического опыта, полученного во время первой волны. В подтверждение этого показатель материнской смертности составил 2,2 на 100 000 беременностей.

В это время преждевременные роды были более распространены среди беременных с симптомами COVID-19, чем у других. Риск родов до 32 нед беременности был почти в 4 раза выше у пациенток с коронавирусной болезнью, чем у беременных без COVID-19. До 37 нед риск преждевременных родов у беременных с COVID-19 был в 1,9 раза выше.

Около 80% случаев преждевременных родов связаны с медицинским вмешательством в рамках протокола лечения матери, направленного на улучшение уровня оксигенации. Таким образом, данный факт демонстрирует, что беременных с тяжелой формой COVID-19 следует лечить только в учреждениях, которые могут проводить терапию недоношенных новорожденных.

Диагностическое обследование на COVID-19 при беременности

Авторы текущего исследования пришли к выводу, что все необходимые тесты для подтверждения основного диагноза COVID-19, а также других сопутствующих состояний следует проводить независимо от статуса беременной. При необходимости следует делать снимки.

Безопасность различных визуализационных тестов также оценена в текущем исследовании, при этом компьютерная томография представляла наиболее высокий риск для матери. Риск этого сканирования выражается в повышении вероятности развития рака груди в будущем, при увеличении до 10 мГр радиации — с повышенным риском примерно на 14%. Риск для плода незначителен.

При бессимптомном и легком течении COVID-19 после оценки риска развития венозной тромбоэмболии будет достаточно только домашнего ухода; однако изоляция должна быть обязательной. В других же случаях беременные должны быть госпитализированы в лечебные учреждения с возможностью оказания многопрофильной помощи.

Из-за беременности не следует отказываться от соответствующей терапии: тоцилизумаб и кортикостероиды. Исследователи отмечают, что, несмотря на снижение 28-дневной смертности в стационарах среди беременных во время второй волны, эту терапию проводили только менее чем у 25% женщин, включая тех, кто находился в критическом состоянии.

Было установлено, что применение кортикостероидов, таких как дексаметазон, было необходимо для уменьшения количества летальных исходов от COVID-19 на 20% среди кислородозависимых пациентов и на 33% среди тех, кто находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Выбор, по-видимому, заключается в пероральном применении преднизолона или внутривенного введения гидрокортизона при беременности, учитывая, что любой из них не проникает через плаценту.

Напротив, дексаметазон легко проникает через плаценту, и высокий кумулятивный риск был связан с нарушениями познавательных способностей и сенсорными аберрациями в детстве. В результате этот препарат резервируется с целью повышения зрелости легких у плода.

Послеродовой уход

Результаты всех полученных исследований и наблюдений свидетельствуют, что риск заражения новорожденных от матери минимальный и этим младенцам не требуется госпитализация после рождения. Поэтому ВОЗ, учитывая важность контакта «кожа к коже» и грудного вскармливания вскоре после рождения, с точки зрения его роли в улучшении психического здоровья и связи между матерью и ребенком, способствует сохранению целостности диады мать-ребенок независимо от статуса COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 при беременности

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (Joint Committee on Vaccination and Immunisation — JCVI) рекомендует вакцинацию как беременных, так и небеременных женщин. Нет доказательств, указывающих на какой-либо механизм развития вреда для матери или плода на протяжении беременности и кормления грудью.

Более 120 000 женщин в США получили вакцину от COVID-19 во время беременности, и около 4000 таких женщин сообщили о результатах. По словам ученых, частота нежелательных явлений при беременности, таких как выкидыш, мертворождение и неонатальная смерть, ограничение роста и врожденные аномалии, не превышала фоновых показателей.

Исследователи уточняют, что вакцины от Pfizer или Moderna предпочтительнее из-за обширных доступных данных по безопасности. Вакцину от AstraZeneca следует использовать, если ее первая доза была успешно введена. Вырабатываемые после вакцинации антитела проникают в кровь младенца и в грудное молоко, таким образом защищая ребенка от SARS-CoV-2.

Заключение

Итак, у большинства женщин, заразившихся COVID-19 во время беременности, заболевание будет протекать в легкой или бессимптомной форме, однако у некоторых из них может отмечаться более высокий риск госпитализации в отделения интенсивной терапии, инвазивной вентиляции легких и преждевременных родов.

Все доступные методы лечения должны использоваться в соответствии с показаниями независимо от наличия беременности, в том числе и вакцины. Ранняя госпитализация для пациентов с более легкими симптомами и многопрофильная терапия являются ключом к полному выздоровлению в этой группе риска.

По материалам www.news-medical.net/news