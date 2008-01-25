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Новости медицины и фармацииОРВИ, грипп, COVID-19: как укрепить иммунную систему?

ОРВИ, грипп, COVID-19: как укрепить иммунную систему?

Опубликовано  13.01.2023

Ежедневно мы подвергаемся воздействию широкого спектра потенциально патогенных микроорганизмов. Разовьется ли при контакте с патогенным микроорганизмом инфекционное заболевание, зависит от ряда факторов. Основной — состояние нашей иммунной системы.

Выделяют два основных типа иммунитета: врожденный и адаптивный (приобретенный). Врожденный иммунитет — это первая линия защиты организма, в основном состоящая из физических барьеров (таких как кожа) и биологических жидкостей, включая бронхиальный секрет, соляную кислоту желудочного сока и ферменты, содержащиеся в слюне, а также иммунных клеток.

Адаптивный иммунитет — это система антиген-специфического иммунного ответа, состоящая из клеточного и гуморального звеньев. Органами иммунной системы являются селезенка, тимус, костный мозг и лимфатические узлы.

По оценкам экспертов, ряд простых мер по изменению образа жизни и рациона питания потенциально способствуют улучшению функции иммунной системы и профилактике развития инфекционных заболеваний, таких как острые респираторные инфекции (ОРВИ), грипп и коронавирусная инфекция.

  • Питание. Мы — то, что мы едим

Аргинин — аминокислота, необходимая для образования оксида азота в иммунных клетках. Оксид азота проявляет цитотоксическое действие в отношении патогенных микроорганизмов. Витамин А и цинк необходимы для деления иммунных клеток. Витамин С играет важную роль в функционировании как врожденной, так и адаптивной иммунной системы. Витамин Е способствует индукции иммунных реакций у животных и людей. Таким образом, по оценкам экспертов, разнообразный рацион питания, включающий фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, молочные продукты, а также рыбу, мясо, растительный белок способствует поддержанию здоровья иммунной системы и профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

  • Микробиом

Комбинация микроорганизмов, населяющих кишечник, называется микробиомом. Одна из важных функций микробиома кишечника — иммунная. В исследованиях показано, что средиземноморская диета способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника и потенциально может способствовать повышению иммунитета. Считается, что этот эффект диеты связан с высоким содержанием штамма бактерий Faecalibacterium prausnitzii. Эксперты также рекомендуют избегать пищи с высоким содержанием простых сахаров и животных жиров, поскольку эти продукты обусловливают дисбаланс кишечной микрофлоры, повышение уровня воспаления в кишечнике и нарушение иммунной функции. Также может быть рекомендован прием пробиотиков. В исследованиях показано, что пробиотическая смесь бактериальных штаммов Lactiplantibacillus plantarum и Pediococcus acidilactici способствует уменьшению количества вируса, выделяемого из дыхательных путей, а также  продолжительности симптомов у пациентов с COVID-19.

  • Здоровый образ жизни

Образ жизни также может оказывать значительное влияние на иммунную функцию. Например, курение негативно влияет как на врожденный, так и на адаптивный иммунитет. В исследованиях было показано, что алкоголь повышает восприимчивость как к бактериальным, так и к вирусным инфекциям. Даже умеренное употребление спиртных напитков обусловливает снижение эффективности иммунного ответа.

  • Сон

В исследованиях показано, что нарушения сна вызывают повышение уровня провоспалительных цитокинов и снижение иммунного ответа. Так, продемонстрировано, что у подростков, спящих около 6 ч, чаще диагностируются острые респираторные заболевания, грипп и гастроэнтерит, чем у их сверстников с нормальной продолжительностью сна.

  • Стресс

Как острый, так и хронический стресс обусловливают развитие нарушений иммунной функции. Эксперты рекомендуют применять немедикаментозные техники для снижения уровня стресса, например, медитации.

  • Физическая активность

В исследованиях было показано, что физическая активность умеренной интенсивности (например быстрая ходьба или бальные танцы), в частности, способствует улучшению функционирования иммунной системы. В то же время длительные интенсивные нагрузки без достаточного отдыха между тренировками потенциально вызывают снижение иммунной функции и повышение восприимчивости к инфекционным патогенам.

  • Вакцинация

Для профилактики ряда заболеваний, в том числе гриппа, разработаны вакцины.

  • Другие профилактические меры включают мытье рук, ношение маски.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  13.01.2023

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