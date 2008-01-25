Дослідження показало, що використання оральних контрацептивів значно знижує ризик розвитку раку яєчника й ендометрія у жінок.

Дослідження за участю більш ніж 250 тис. жінок показало, що використання оральних контрацептивів може захистити жінок від раку яєчника й ендометрія. Захисний ефект зберігається протягом декількох десятиліть після припинення застосування.

Команда з Уппсальского університету (Uppsala University), Швеція, зазначає, що до складу оральних контрацептивів входять естроген і прогестин, які є синтетичними формами жіночих статевих гормонів. Естроген і прогестин в пероральних контрацептивах запобігають овуляції і тим самим захищають від вагітності.

У поточному дослідженні вчені порівняли захворюваність на рак молочної залози, яєчника й ендометрія у жінок, які приймали оральні протизаплідні таблетки чи ніколи не використовували цей вид контрацепції.

«Було очевидно, що жінки, які приймали оральні протизаплідні таблетки, мали набагато нижчий ризик розвитку раку яєчника й ендометрія. Через 15 років після припинення застосування пероральних контрацептивів ризик був приблизно на 50% нижчим. Разом з тим зниження ризику, як і раніше, було виявлено через 30–35 років після припинення прийому», — зазначила Оса Йоханссон (Åsa Johansson), один із провідних дослідників.

Проте дослідники підкреслюють, що раніше оральні протизаплідні таблетки були пов’язані з підвищеним ризиком раку молочної залози.

«Дивно, але ми виявили лише незначне підвищення ризику раку молочної залози серед користувачів оральних контрацептивів, і цей підвищений ризик зник протягом декількох років після припинення прийому», — підкреслила О. Йоханссон.

«Крім захисту від вагітності, ми показали, що оральні протизаплідні таблетки викликають й інші позитивні ефекти», — зазначила Тереза ​​Йоханссон (Therese Johansson), одна з аспірантів, яка брала участь у дослідженні.

За матеріалами europeanpharmaceuticalreview.com