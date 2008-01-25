27 квітня 2020 р. у виданні «Journal of Antimicrobial Chemotherapy» було опубліковано дані міжнародного дослідження антибіотикорезистентності Survey of Antibiotic Resistance (SOAR), проведеного компанією GSK у 2015–2017 рр. у 16 країнах. Одна із 7 статей присвячена результатам дослідження SOAR в Україні, що проходило у 2016–2017 рр.

Зростання антимікробної резистентності, яке призводить до скорочення можливих варіантів лікування небезпечних інфекцій, є однією з найбільших загроз для здоров’я людства за всю його історію. Унаслідок зниження ефективності антибіотиків усе більше небезпечних інфекційних захворювань, наприклад пневмонія, туберкульоз, гонорея, сальмонельоз, гірше піддаються лікуванню. Згідно з інформацією Американського центру контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — СDC), із 2013 р. кількість випадків розвитку інфекцій, стійких до антибіотиків, збільшилася на 30% — із 2 млн до 2,6 млн.

За даними Міжорганізаційної координаційної групи зі стійкості до протимікробних препаратів (Interagency Coordination Group — IACG), у глобальних масштабах уже зараз захворювання, стійкі до лікарських засобів, призводять мінімум до 700 тис. смертей на рік. Якщо ситуація не зміниться, до 2050 р. жертвами антимікробної резистентності можуть стати до 10 млн людей у світі. Тобто кожні 3 с в результаті антибіотикорезистентності на планеті буде вмирати 1 людина. Це більше в порівнянні зі смертністю від онкологічних захворювань, що реєструється у світі сьогодні. Викликає тривогу і факт зростання кількості виявлених бактерій, резистентних до антибіотика резерву (колістиметат натрію), що свідчить про високу ймовірність швидкого поширення захворювань, які взагалі не піддаються лікуванню доступними антибактеріальними препаратами.

Тема зростання стійкості до антимікробних лікарських засобів украй актуальна і для України. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я України, кожен другий житель країни, який приймає антибіотик, насправді не потребує антибактеріальної терапії, а кожен третій вважає, що ці препарати ефективні в боротьбі з вірусними захворюваннями. До настільки безконтрольного й невиправданого використання антибіотиків призвели одразу кілька факторів. З одного боку, серед українців високий відсоток прихильників самолікування; з іншого — у країні відсутні санкції за продаж рецептурних лікарських засобів без призначення лікаря. Доступність антимікробних препаратів, помножена на низьку поінформованість населення про небезпеку антибіотикорезистентності та ігнорування правил антибіотикотерапії, можуть стати причиною катастрофи вже в найближчому майбутньому.

З огляду на масштаби проблеми та глобальну загрозу антимікробної резистентності для здоров’я людства, питання протидії зростанню стійкості до антибіотиків винесено за рамки наукових дискусій та ініціатив представників системи охорони здоров’я та фармацевтичного сектору. Сьогодні тема антимікробної стійкості знаходиться в полі зору як Організації Об’єднаних Націй (ООН), так і «Великої сімки» та «Великої двадцятки», а Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прийняла резолюцію, згідно з якою держави зобов’язані розробити національні плани боротьби з антимікробною резистентністю. В Україні Національний план дій з боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів затверджений у березні 2019 р. Ним передбачено кроки для забезпечення раціонального використання протимікробних лікарських засобів у медицині, ветеринарії і харчовій промисловості згідно зі світовими практиками.

GSK підтримує прагнення лідерів світової спільноти робити все для подолання загрози антибіотикорезистентності, реалізуючи тристоронню стратегію, яка включає: розробку нових антибіотиків для лікування резистентних інфекцій; допомогу в забезпеченні раціональної антибактеріальної терапії; ефективне регулювання поширення антибактеріальних препаратів і спостереження за антибіотикорезистентністю.

Важливою частиною боротьби світової спільноти зі стійкістю до антимікробних препаратів є ініційоване GSK у 2002 р. міжнародне дослідження антибіотикорезистентності SOAR у країнах Близького Сходу, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та СНД, до якого 2011 р. приєдналася і Україна.

Дослідження SOAR фокусується на визначенні чутливості ключових патогенів негоспітальних інфекцій дихальних шляхів Streptococcus pneumoniae і Haemophilus influenzae до антибактеріальних препаратів. Слід зазначити, що інфекції нижніх дихальних шляхів, які щороку призводять до загибелі 3,2 млн осіб, є, за даними ВООЗ, третьою серед найбільш поширених причин смертності у світі. Навіть у Європі, де ситуація зі смертністю внаслідок інфекційних захворювань помітно краща в порівнянні з іншими регіонами планети, інфекції нижніх дихальних шляхів займають 6-те місце серед причин смерті. Крім того, негоспітальні інфекції дихальних шляхів є найбільш поширеною причиною призначення антибактеріальних препаратів, а отже, саме під час лікування цих захворювань антибіотики часто використовуються нераціонально.

В Україні SOAR був і залишається єдиним масштабним міжнародним проєктом, що надає інформацію щодо резистентності основних збудників негоспітальних інфекцій дихальних шляхів до антибіотиків. На третьому етапі дослідження SOAR у 2016–2017 рр. в Україні штами мікроорганізмів для аналізу були виділені в пацієнтів у Лікувально-діагностичному центрі медичної академії (Дніпро) і Національному інституті фтизіатрії і пульмонології (Київ). Чутливість виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, які найчастіше використовуються в клінічній практиці при позалікарняних інфекціях верхніх та нижніх дихальних шляхів, досліджувалася в незалежній лабораторії, розташованій у Великобританії. Отримані дані були проаналізовані відповідно до визнаних та стандартизованих контрольних точок: Інституту клінічних та лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute — CLSI), Європейського комітету з тестування антимікробної чутливості (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST), Швейцарія, і фармакокінетики/фармакодинаміки.

Згідно з результатами дослідження SOAR 2016–2017 рр. в Україні, 100% штамів Streptococcus pneumoniae виявилися чутливими до амоксициліну клавуланату, амоксициліну та препаратів групи резерву — фторхінолонів за критеріями CLSI. Серед проаналізованих у дослідженні цефалоспоринів 3-го покоління 98% штамів Streptococcus pneumoniae виявилися чутливими до цефтриаксону, 83% до цефподоксиму та цефдініру (критерії CLSI), 77% до цефіксиму (критерії фармакокінетики/фармакодинаміки). Активність усіх 3 проаналізованих макролідів відносно Streptococcus pneumoniae в Україні продовжує знижуватися і становить 78% для азитроміцину, 77% для кларитроміцину та еритроміцину (критерії CLSI). При аналізі чутливості Haemophilus influenzae привертає увагу збільшення кількості бета-лактамазопродукуючих мікроорганізмів, резистентних до незахищених пеніцилінів, порівняно з попередніми етапами дослідження SOAR.

Даний етап дослідження продемонстрував подальше зростання резистентності Streptococcus pneumoniae і Haemophilus influenzae до більшості досліджуваних молекул антибіотиків, що чітко підкреслює важливість раціонального використання антибактеріальних препаратів в Україні і, зокрема, урахування локальних показників чутливості в клінічній практиці.

Дані дослідження SOAR, починаючи з 2016 р., використовують для розробки і впровадження локальних протоколів антибактеріальної терапії позалікарняних інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів, що сприяє стримуванню рівня антибіотикорезистентності в регіоні. Залишаючись єдиним в Україні подібним міжнародним проєктом, SOAR свідчить про прагнення GSK надавати громадськості якісні і засновані на наукових доказах дані для боротьби зі зростанням антибіотикорезистентності.

За матеріалами, наданими ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»