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Новости медицины и фармацииОптимизация здоровья костей перед операцией на позвоночнике: почему она важна?

Оптимизация здоровья костей перед операцией на позвоночнике: почему она важна?

Опубликовано  18.10.2023

В недавних исследованиях, проведенных учеными из клиники Мэйо (Mayo Clinic), США, установлено, что лицам с остеопенией и остеопорозом важно здоровье костей (их минеральная плотность) перед сложной операцией на позвоночнике. Так, в исследованиях отмечено, что повышение плотности костной ткани перед спондилодезом, или операцией по устранению деформации позвоночника, снижает частоту осложнений.

Результаты исследований опубликованы в журналах «Spine и Journal of Neurosurgery».

Остеопения — это снижение плотности и массы костной ткани. При остеопорозе происходит дальнейшая утрата костной массы, нарушение архитектоники костной ткани и повышение хрупкости костей. При остеопении и остеопорозе повышается риск переломов костей. Риск развития остеопении и остеопороза повышается у лиц в возрасте старше 50 лет, женщин с ранней менопаузой, а также пациентов, принимающих длительно глюкокортикостероиды.

Доктор Бенджамин Элдер, нейрохирург клиники Мэйо, объяснил, что одной из самых больших проблем в хирургии позвоночника у взрослых — помимо достижения правильного выравнивания — является обеспечение правильного заживления.

Важно выявить причину плохого здоровья костей — будь то старение, курение, употребление стероидов, дефицит витамина D или какая-либо другая причина. Одной из возможных причин является гиперпаратиреоз — заболевание, при котором организм вырабатывает большое количество паратиреоидного гормона. Паратиреоидный гормон влияет на баланс кальция и здоровье костей.

Чтобы повысить минеральную плотность костей, лечащий врач может порекомендовать прием лекарственных средств. Немедикаментозные методы улучшения здоровья костей включают:

  • отказ от курения;
  • уменьшение массы тела;
  • контроль уровня глюкозы в плазме крови.

Продолжительность курса лечения может варьировать от 2 мес до 2 лет перед проведением комплексной операции на позвоночнике. Продолжение поддерживающей терапии после операции также имеет важное значение.

Доктор Б. Элдер объяснил, что оперативные вмешательства на позвоночнике являются продолжительными, с длительным периодом восстановления и высоким риском развития осложнений. В случае неудачного оперативного вмешательства восстановление может оказаться невозможным. Поэтому важно повысить минеральную плотность кости до операции.

Ученый подчеркнул, что каждый должен заботиться о здоровье своих костей. Он рекомендует:

  • включить богатые кальцием продукты в свой рацион. Кальций укрепляет кости. Источниками кальция являются молочные продукты, миндаль, брокколи, капуста, консервированный лосось с костями, сардины и соевые продукты, такие как тофу;
  • обеспечить организм достаточным поступлением витамина D. Значительное количество витамина D содержат: жирная рыба, (лосось, форель, сиг и тунец), грибы, яйца и обогащенные продукты, такие как молоко и крупы. Солнечный свет также способствует выработке витамина D в организме;
  • проконсультироваться со своим лечащим врачом о необходимости употребления диетических добавок кальция и витамина D;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями. Упражнения с весовой нагрузкой способствуют укреплению костей. Ходьба, бег трусцой и подъем по лестнице могут помочь вам замедлить потерю костной массы;
  • избегать злоупотребления психоактивными веществами. Не курите. Женщинам следует избегать употребления более 1 алкогольного напитка в день. Мужчинам следует избегать употребления более 2 алкогольных напитков в день.

Доктор Б. Элдер также рассказал, что на сегодня проводят исследования возможности применения стволовых клеток и биоматериалов для восстановления костей и хрящей позвоночника.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  18.10.2023

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