В недавнем исследовании показана связь между опоясывающим лишаем и риском развития инсульта и ишемической болезни сердца. Данное проспективное лонгитюдное исследование было проведено на базе больницы Brigham and Women’s Hospital в Бостоне, Массачусетс.

Опоясывающий лишай развивается у лиц, ранее перенесших ветряную оспу. Основным симптомом данного заболевания является болезненная сыпь, представляющая собой пояс волдырей, идущих вдоль ребер, и сохраняющаяся в течении 2–4 нед. Наиболее часто опоясывающий лишай диагностируют у лиц в возрасте старше 50 лет.

В исследовании было показано, что у взрослых, перенесших опоясывающий лишай, почти на 30% выше вероятность последующего первого инсульта или развития ишемической болезни сердца.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of the American Heart Association».

Период наблюдения в исследовании составил 16 лет. Было показано, что риск развития сердечно-сосудистых событий после перенесенного опоясывающего лишая повышен в течении 12 и более лет.

В исследовании были проанализированы медицинские данные 205 030 медицинских работников. Из него были исключены лица, перенесшие инсульт и имеющие диагностированную ишемическую болезнь сердца. Участники заполняли анкеты при включении в исследование и затем каждые 2 года.

Ведущий автор исследования, доктор Шарон Э. Курхан (Sharon E. Curhan), эпидемиолог и врач отделения сетевой медицины больницы Brigham and Women’s Hospital’s Channing, объяснила, что ранее уже была показана связь между опоясывающим лишаем и повышенным риском развития сердечно-сосудистых событий. В данном же исследовании впервые продемонстрировано, что риск развития инсульта и ишемической болезни сердца после перенесенного опоясывающего лишая остается повышенным в течении длительного периода времени. Так, доктор Ш.Э. Курхан отметила, что риск развития первого инсульта выше на 38% у пациентов, перенесших опоясывающий лишай, по сравнению с лицами, не имеющими в анамнезе данного заболевания. Вероятность возникновения ишемической болезни сердца у таких больных выше на 25%.

Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифицированный кардиолог Центра здоровья Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center), Калифорния, не участвовал в исследовании. Он рассказал, что риск развития инсульта или ишемической болезни сердца является наиболее высоким в период 5–12 лет после перенесенного опоясывающего лишая.

На сегодня механизмы связи опоясывающего лишая и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний остаются неясными. Р. Тадвалкар объяснил, что, вероятно, играет роль то, что вирус герпеса вызывает развитие васкулопатии, повреждения стенок артерий и эндотелиальной дисфункции, а также нарушения свертываемости крови. Также важно развитие воспалительного процесса. В то же время он подчеркнул, что с возрастом риск инсульта и ишемической болезни сердца обычно возрастает и опоясывающий лишай является одним из многих потенциальных факторов риска.

Доктор Ш.Э. Курхан акцентировала внимание на необходимости модификации образа жизни для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Так, она рекомендует:

придерживаться принципов здорового питания;

поддерживать оптимальную массу тела;

регулярно заниматься физическими упражнениями/быть физически активными;

избегать курения;

проходить лечение в случае хронических заболеваний (например при сахарном диабете, артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии).

По материалам www.medicalnewstoday.com