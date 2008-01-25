Опасные последствия синусита
В недавнем исследовании установлено, что синусит связан с повышенным риском последующего развития ревматического заболевания (40%).
Результаты опубликованы в журнале открытого доступа «RMD Open».
Синусит — это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух.
Исследователи использовали данные Рочестерского эпидемиологического проекта (Rochester Epidemiology Project — REP), системы медицинских записей, включающей более чем 500 тыс. человек, проживавших в штате Миннесота, США.
В исследовании проанализированы данные 1729 пациентов взрослого возраста, у которых впервые диагностировано системное аутоиммунное ревматическое заболевание, включая ревматоидный артрит, антифосфолипидный синдром и синдром Шегрена, или васкулит, например гигантоклеточный артериит и ревматическая полимиалгия.
Каждый из этих пациентов был сопоставлен с тремя участниками (всего 5187 человек) без ревматических заболеваний. Средний возраст участников составил 63 года, 2/3 участников были женщинами.
Пациенты с перенесенным синуситом были распределены на 3 группы в зависимости от срока между развитием синусита и установлением диагноза ревматического заболевания: 1–5 лет; 5–10 лет; 10 и более лет.
Учтены потенциально влияющие факторы, в том числе возраст, индекс массы тела (ИМТ) и статус курения, при диагностике ревматического заболевания — пол, раса и этническая принадлежность.
Среднее время, прошедшее между эпизодом синусита и диагностикой ревматического заболевания, составило немногим более 7,5 года, при этом наиболее частым диагнозом установлен «ревматоидный артрит» (688 случаев) и «ревматическая полимиалгия» (610 случаев).
Наличие синусита в анамнезе было связано с повышением на 40% риска развития ранее не диагностированного ревматического заболевания. Наиболее сильная связь была выявлена между перенесенным синуситом и риском развития системных аутоиммунных ревматических заболеваний, включая антифосфолипидный синдром (риск повышается в 7 раз) и синдром Шегрена (риск повышается более чем в 2 раза).
Острый синусит был связан с повышенным на 18% риском серонегативного ревматоидного артрита.
Риск развития ревматических заболеваний был наиболее высоким в течение 5–10 лет после перенесенного синусита.
Кроме того, в результате исследования выявлено, что чем чаще у пациента были эпизоды синусита, тем более значительно был повышен риск развития ревматического заболевания.
Это было обсервационное исследование типа «случай — контроль», поэтому нельзя сделать окончательные выводы о причинных факторах. Исследователи также объяснили, что нельзя исключать обратную причинно-следственную связь, когда наличие ревматических заболеваний само по себе повышает риск развития синусита. По оценкам исследователей, бактериальные патогены, вызывающие развитие синусита, могут играть роль в патогенезе ревматических заболеваний. Исследователи добавили, что синусит связан с патологическими изменениями в артериях, которые могут потенциировать патологические эффекты воспаления.
По материалам www.medicalxpress.com
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