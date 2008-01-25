Опасен ли рак молочной железы для мужчин?

Октябрь — месяц осведомленности о раке молочной железы.

Вы знали, что рак молочной железы поражает не только женщин?

По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), это второй по распространенности вид рака, диагностируемый у женщин в США. Большая часть сообщений об исследованиях рака молочной железы сосредоточена на заболевании у женщин. Однако рак молочной железы может развиться и у мужчин.

По прогнозам Американского онкологического общества, в этом году у мужчин в США будет диагностировано 2800 новых случаев инвазивного рака молочной железы и около 530 летальных исходов, связанных с этим видом рака.

Лечение рака молочной железы у мужчин тем эффективней, чем раньше выявлено заболевание.

Признаки и симптомы рака молочной железы у мужчин могут включать:

безболезненную шишку или утолщение в ткани молочной железы;

изменения кожи, покрывающей грудь, такие как ямочки, сморщивания, покраснение или шелушение;

изменения соска, такие как покраснение или шелушение, а также втяжение соска вовнутрь;

выделения из соска.

Факторы, повышающие риск развития рака молочной железы у мужчин, включают:

возраст: риск рака молочной железы повышается с возрастом. Рак молочной железы чаще диагностируется у мужчин в возрасте 60 лет;

воздействие эстрогена. Препараты эстрогена, например препараты для гормональной терапии рака предстательной железы, способствуют повышению риска развития рака молочной железы;

семейный анамнез рака молочной железы: риск развития рака молочной железы повышен у мужчин, у которых близкий родственник болен раком молочной железы;

синдром Клайнфельтера — генетический синдром, при котором снижен уровень тестостерона;

болезнь печени: ряд заболеваний, включая цирроз печени, может вести к снижению уровня мужских гормонов и повышению уровня женских половых гормонов, повышая риск развития рака молочной железы;

ожирение связано с повышением уровня эстрогена в организме, и таким образом обусловливает повышение риска рака молочной железы у мужчин;

заболевание яичек или хирургическое вмешательство по удалению яичек. Воспаление яичек или операция по удалению яичка могут повысить риск развития рака молочной железы у мужчин;

генетические мутации. Риск развития рака молочной железы и предстательной железы повышен у носителей мутаций в ряде генов, наиболее значительно при мутации в гене BRCA2.

При наличии семейного анамнеза рака молочной железы следует обсудить это со своим лечащим врачом. Лечащий врач может порекомендовать консультацию генетика, чтобы рассмотреть возможность проведения генетического тестирования для выявления носительства генов, повышающих риск развития рака.

Лечение рака молочной железы у мужчин часто включает хирургическое вмешательство по удалению опухоли и окружающей ткани молочной железы. Также может быть рекомендована лучевая терапия, гормональная терапия и химиотерапия. Лечение зависит от стадии рака и общего состояния здоровья пациента.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org