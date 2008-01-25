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Новости медицины и фармацииОнлайн-аптека «D.S.»

Онлайн-аптека «D.S.»

Опубликовано  05.05.2021
Аптека «D.S.» — онлайн-аптека, яка вирішує проблеми з пошуком необхідних ліків. Більше не треба витрачати час на пересування між точками продажу ліків у місті, щоб зібрати все необхідне! Інтернет-аптека в Україні — це оптимальний варіант для людини ХХІ ст.

Чим привабливе співробітництво з «D.S.»?

  • Широкий спектр ліків, вітамінів, косметичних засобів для різних потреб, статей, віку, цілей.
  • Привабливі ціни — вигідні та помірні.
  • Швидка обробка замовлень спеціалістами apteka-ds.com.ua, що суттєво економить ваш час.
  • Є опція замовлення доставки додому — вам не потрібно їхати самому, що дуже доречно, коли людина хворіє, не має змоги і сил піти в аптеку.
  • Просте використання онлайн-ресурсу — ви можете зареєструвати власний онлайн-кабінет, щоб зробити роботу з сайтом максимально простою.
  • Вам доступні контактні дані — ви завжди можете звернутися до спеціаліста, щоб отримати професійну консультацію з приводу обрання ліків.
  • Зручна та продумана система навігації ресурсу, щоб будь-якому користувачу було зручно виконати пошук за різними показниками.

apteka-ds.com.ua — ресурс, доступний у будь-який час доби, 7 днів на тиждень.

Про аптеку

Компанія вже відома на ринку — має постійних клієнтів, замовників, партнерів, які підтверджують, що співпраця принесла обом сторонам лише позитивні враження. Мережа аптек займається не лише прямим виконанням поставлених завдань, а й допомогою тим, хто цього потребує: воїнам, сиротам, молодіжним спілкам.

Деякі факти про мережу аптек «D.S.»:

  • охоплює половину областей країни;
  • присутня в більш ніж 87 містах;
  • усього працює більше 300 аптек;
  • в асортименті наявні більше 15 000 найменувань якісних товарів, каталог постійно поповнюється новинками;
  • кожного дня аптека обслуговує близько 60 000 клієнтів;
  • близько 1 500 000 осіб є постійними клієнтами і готові рекомендувати мережу знайомим і друзям;
  • більше чверті мільйона клієнтів щодня відвідують аптеку в онлайн-форматі;
  • обслуговує мережу 1500 співробітників, професіоналів своєї справи.

Що можна купити в онлайн-режимі?

В асортименті наявні не лише препарати та спеціальне обладнання, є косметика, гігієнічна продукція та багато іншого:

  • ліки: для системи травлення, дихання, крові, шкіри та порожнини рота, серця, очей, препарати від інфекцій, для профілактики, для лікування хвороб сечовидільної системи, венеричних захворювань тощо;
  • косметика: спеціально зібрані набори для дітей, жінок та чоловіків, захист від сонця, засоби для волосся, обличчя, тіла, аромотерапія — олії, спеціальні композиції, аромалампи тощо, представлена спеціальна косметика для чоловіків;

  • спеціальні медичні товари: тести для діагностики, засоби для реабілітації, набори для лікарні, компресійний трикотаж, медична техніка для кожного дому, товари для обробки та догляду за ранами та ін.;
  • гігієнічні товари: тут знайдете продукцію для особистої гігієни, для тіла та рота, різні види мила, особливо актуальні — антисептики в різних формах та ін.;
  • спеціальні товари для немовлят, їхніх мам, вагітних: гігієнічні, для годування, для захисту і догляду, якісне харчування;
  • широкий спектр вітамінних комплексів для шкіри, нігтів, волосся, для жінок та дітей, для осіб літнього віку, для людей з різними захворюваннями;
  • продукція власної торгової марки: дієтичні добавки, гігієнічні товари, спеціальні фіточаї, косметика тощо.

Зробити замовлення максимально просто — треба лише обрати товар та помістити в кошик, вказати свої контактні дані у спеціальній формі.

Зверніть увагу! Доставка не виконується, якщо ліки продаються лише за рецептом, мають наркотичний вплив. Оплата — готівкою або карткою, на вибір клієнта. Забрати покупку можна самовивозом з аптечного пункту або препарати привезе «Нова пошта».

За матеріалами аптеки «D.S.»

Опубликовано  05.05.2021

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