Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииОмега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск хронической болезни почек?

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск хронической болезни почек?

Опубликовано  01.02.2023

Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована у более 10% населения во всем мире, и это около 850 млн человек. Данную патологию чаще выявляют у лиц пожилого возраста.

Среди факторов риска развития ХБП:

  • сахарный диабет;
  • повышенное артериальное давление;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • семейный анамнез: ХБП у близких родственников.

По оценкам экспертов, ХБП может развиваться в течение длительного периода бессимптомно.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (University of New South Wales, Sydney), было показано, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах, способствуют снижению риска развития ХБП и более медленному снижению функции почек у лиц с ХБП.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMJ».

Исследование было частью исследовательского консорциума Fatty Acids and Outcomes Research (FORCE). FORCE создан для изучения взаимосвязи между употреблением жирных кислот и различными метаболическими процессами.

У лиц с ХБП отмечают повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и летального исхода.

Для профилактики развития ХБП эксперты рекомендуют поддерживать нормальную массу тела, контролировать артериальное давление и уровень глюкозы в плазме крови. Также снижению риска развития ХБП способствуют физическая активность и рациональное питание.

В исследовании были проанализированы данные 19 исследований из 12 стран. Изучена связь между употреблением с пищей длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и риском развития ХБП. Была проведена оценка скорости клубочковой фильтрации у участников при включении в исследование и при последующем обследовании. ХБП диагностировали при снижении скорости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м2.

В исследовании были проанализированы данные 25 570 участников в возрасте 49–77 лет. В целом у 4944 (19,3%) пациентов в течение периода наблюдения, составлявшего в среднем 11 лет, развилась ХБП.

Таким образом, было выявлено, что у участников, которые употребляли большее количество омега-3 ПНЖК, риск возникновения ХБП был на 8% ниже, чем в целом в популяции. У лиц, употреблявших наибольшее их количество, вероятность развития ХБП была ниже на 13%, чем у участников, получавших наименьшее количество ПНЖК.

При этом снижению риска развития ХБП способствовали омега-3 кислоты, содержащиеся в морепродуктах, включая эйкозапентаеновую кислоту, докозагексаеновую кислоту и докозапентаеновую кислоту. Омега-3 растительного происхождения, такие как альфа-линоленовая кислота, которая содержится в основном в орехах и семенах, не влияли на риск развития ХБП.

Эксперты рекомендуют взрослым съедать 8–10 унций (225–280 г), или 2–3 порции морепродуктов в неделю. Детям стоит употреблять 2–3 унции морепродуктов (55—90 г) в неделю.

Наиболее высокие уровни омега-3 ПНЖК содержатся в лососе, анчоусах, сельди, скумбрии (атлантической и тихоокеанской), тунце, сардинах.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  01.02.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости