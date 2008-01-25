Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована у более 10% населения во всем мире, и это около 850 млн человек. Данную патологию чаще выявляют у лиц пожилого возраста.

Среди факторов риска развития ХБП:

сахарный диабет;

повышенное артериальное давление;

сердечно-сосудистые заболевания;

семейный анамнез: ХБП у близких родственников.

По оценкам экспертов, ХБП может развиваться в течение длительного периода бессимптомно.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (University of New South Wales, Sydney), было показано, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах, способствуют снижению риска развития ХБП и более медленному снижению функции почек у лиц с ХБП.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMJ».

Исследование было частью исследовательского консорциума Fatty Acids and Outcomes Research (FORCE). FORCE создан для изучения взаимосвязи между употреблением жирных кислот и различными метаболическими процессами.

У лиц с ХБП отмечают повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и летального исхода.

Для профилактики развития ХБП эксперты рекомендуют поддерживать нормальную массу тела, контролировать артериальное давление и уровень глюкозы в плазме крови. Также снижению риска развития ХБП способствуют физическая активность и рациональное питание.

В исследовании были проанализированы данные 19 исследований из 12 стран. Изучена связь между употреблением с пищей длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3 и риском развития ХБП. Была проведена оценка скорости клубочковой фильтрации у участников при включении в исследование и при последующем обследовании. ХБП диагностировали при снижении скорости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м2.

В исследовании были проанализированы данные 25 570 участников в возрасте 49–77 лет. В целом у 4944 (19,3%) пациентов в течение периода наблюдения, составлявшего в среднем 11 лет, развилась ХБП.

Таким образом, было выявлено, что у участников, которые употребляли большее количество омега-3 ПНЖК, риск возникновения ХБП был на 8% ниже, чем в целом в популяции. У лиц, употреблявших наибольшее их количество, вероятность развития ХБП была ниже на 13%, чем у участников, получавших наименьшее количество ПНЖК.

При этом снижению риска развития ХБП способствовали омега-3 кислоты, содержащиеся в морепродуктах, включая эйкозапентаеновую кислоту, докозагексаеновую кислоту и докозапентаеновую кислоту. Омега-3 растительного происхождения, такие как альфа-линоленовая кислота, которая содержится в основном в орехах и семенах, не влияли на риск развития ХБП.

Эксперты рекомендуют взрослым съедать 8–10 унций (225–280 г), или 2–3 порции морепродуктов в неделю. Детям стоит употреблять 2–3 унции морепродуктов (55—90 г) в неделю.

Наиболее высокие уровни омега-3 ПНЖК содержатся в лососе, анчоусах, сельди, скумбрии (атлантической и тихоокеанской), тунце, сардинах.

По материалам www.medicalnewstoday.com