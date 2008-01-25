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Новости медицины и фармацииОмега-3 ПНЖК как вспомогательное средство при лечении больных раком молочной железы

Омега-3 ПНЖК как вспомогательное средство при лечении больных раком молочной железы

Опубликовано  04.01.2022

Гормональная терапия у больных раком молочной железы часто вызывает ухудшение психоэмоционального статуса: расстройства сна и настроения. В новом рандомизированном контролируемом исследовании было установлено, что включение в рацион диетических добавок омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) уменьшает выраженность психоэмоциональных нарушений. После 4 нед лечения у пациенток, получавших омега-3 ПНЖК (по сравнению с плацебо), улучшились сон и настроение и уменьшилось количество депрессивных расстройств.

Антагонисты рецепторов эстрогенов в сочетании с другими методами лечения применяются для лечения больных раком молочной железы (гормонозависимых опухолей) женщин в период менопаузы. Однако препараты могут вызывать долгосрочные побочные эффекты, включая приливы, ночное повышенное потоотделение, а также изменения настроения и сна.

Эти побочные эффекты часто устраняют селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) и некоторыми противосудорожными препаратами. Диетические добавки омега-3 ПНЖК содержат различные ПНЖК, которые влияют на передачу сигналов в клетках и способствуют синтезу противовоспалительных медиаторов. Они широко используются при сердечно-сосудистых заболеваниях, раке молочной железы, ревматоидном артрите, депрессии и других когнитивных расстройствах. Они также, предположительно, усиливают противоопухолевую эффективность тамоксифена за счет ингибирования пролиферативных и антиапоптотических сигнальных путей, которые связаны с эстрогеновыми рецепторами.

Исследование было проведено группой ученых во главе с Азаде Могхаддас (Azadeh Moghaddas), профессором клинической фармации и фармацевтической практики в Исфаханском университете медицинских наук (Isfahan University of Medical Sciences). В исследование были включены 60 пациентов. Исследователи оценили психоэмоциональный статус больных по госпитальной шкале тревоги и депрессии (hospital anxiety and depression scale — HADS), а затем рандомизировали их для приема 2 г омега-3 ПНЖК в сутки в течение 4 нед (32 человека) или плацебо (28 человек).

Ранее было установлено, что добавление в рацион омега-3 ПНЖК уменьшает выраженность симптомов менопаузы и улучшает настроение женщин в период постменопаузы без онкопатологии. Диетические добавки омега-3 ПНЖК оказывают нейропротекторный эффект и улучшают функцию головного мозга.

Через 4 нед наблюдения у пациентов в группе омега-3 ПНЖК отмечали значительно более низкие показатели состояния по Шкале депрессии Центра эпидемиологических исследований (Center for Epidemiological Studies-Depression scale — CES-D), профиля настроения и индекса качества сна Питтсбурга (Pittsburgh Sleep Quality Index — PSQI). Статистически значимых изменений этих значений в группе плацебо не выявляли.

Кроме того, через 4 нед у пациенток группы омега-3 ПНЖК отмечали улучшение по таким показателям PSQI, как субъективное качество сна (улучшение), задержка засыпания (более быстрое засыпание) и нарушения сна (меньшая частота и выраженность нарушений сна).

Ни в одной из групп не отмечали клинически значимых побочных реакций. Исследование ограничено небольшим размером выборки и коротким периодом наблюдения.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  04.01.2022

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