Окситоцин: вопросы и ответы

Окситоцин — это один из гормонов, который синтезируется в задней доле гипофиза. Лекарственное средство по своей структуре и биологическим свойствам полностью аналогично естественному гормону в человеческом организме.

Какие биологические эффекты вызывает окситоцин?

Основным биологическим эффектом окситоцина является стимуляция сокращений матки. В миометрии присутствуют G-протеинзависимые рецепторы, восприимчивые к этому гормону. Количество окситоциновых рецепторов увеличивается в соответствии с увеличением срока гестации. Чувствительность миометрия к гормону достигает максимума к концу беременности. При связывании с рецепторами окситоцин повышает внутриклеточное содержание ионов кальция, за счет чего развиваются спонтанные сокращения миометрия. По мере увеличения амплитуды и продолжительности сокращений миометрия расширяется и сглаживается шейка матки, отмечаются физиологические изменения маточного кровотока.

Вторым по важности биологическим эффектом гормона является сокращение миоэпителиальных клеток молочной железы, за счет чего повышается выделение молока в послеродовый период.

Кроме того, окситоцин оказывает вазодилатирующий эффект, который проявляется увеличением кровотока в сосудах сердца, почек и головного мозга. Имеет слабовыраженное антидиуретическое действие. Обычно не наблюдается колебаний артериального давления при введении окситоцина в терапевтических дозах. Однако при одномоментном поступлении высокой дозы препарата могут отмечаться артериальная гипотензия и рефлекторная тахикардия, которые через некоторое время сменяются длительной умеренной артериальной гипертензией.

Каковы показания к применению окситоцина?

Наиболее часто окситоцин применяют для индукции родов или стимуляции сократительной деятельности матки при слабой родовой деятельности. Медикаментозная индукция родов необходима в случае осложнений беременности, требующих родоразрешения (например внутриутробная смерть плода или преждевременный разрыв плодных оболочек). Плановая стимуляция показана, если беременность переношенная — срок гестации превышает 42 нед.

Окситоцин назначают в первый или во второй период родов в случае длительных родов, слабой родовой деятельности, а также для усиления сократительной активности миометрия при оперативном родоразрешении.

В послеродовый период препарат применяют для профилактики/лечения гипотонического маточного кровотечения.

Помимо периода родоразрешения, окситоцин могут назначать при неполном аборте или в случае необходимости стимуляции лактации.

Какие существуют формы выпуска окситоцина?

Окситоцин выпускается в форме раствора для инъекций 5 МЕ/мл.

Как называется препарат, который применяют для сокращения матки?

В медицинской практике применяется синтетический окситоцин, который обычно не имеет коммерческого названия. Существуют также производные окситоцина — демокситоцин и карбетоцин — которые представлены в аптеках под различными торговыми названиями.

Как правильно колоть окситоцин?

При естественных родах окситоцин вводят медленно внутривенно капельно или внутримышечно. При оперативном родоразрешении инъекцию раствора окситоцина осуществляют непосредственно в миометрий.

Какой таблетированный препарат применяют для стимуляции родовой деятельности?

С целью стимуляции родовой деятельности возможно применение демокситоцина. Это производное окситоцина, которое не разрушается ферментами слюны. Его выпускают в форме таблеток для приема внутрь. Показания к применению такие же, как и у окситоцина — стимуляция сократительной активности матки, индукция родовой деятельности, стимуляция лактации.

Как быстро начинает действовать окситоцин?

После внутривенного введения окситоцин начинает действовать мгновенно. После внутримышечного введения терапевтический эффект наблюдается через 3–5 мин.

Что будет, если принять внутрь раствор окситоцина?

Если принять внутрь окситоцин в форме раствора для инъекций, то никакого клинически значимого эффекта не будет, поскольку препарат разрушается ферментами слюны.

Какие биологические эффекты будут наблюдаться, если ввести окситоцин мужчине?

Окситоцин специфически действует только на миометрий опосредованно через окситоциновые рецепторы. Поэтому у мужчин никаких клинически значимых эффектов от окситоцина не ожидается.

Когда противопоказано вводить окситоцин?

Введение препарата противопоказано в ситуациях, когда естественные роды могут представлять опасность для женщины и/или плода. К ним относится подозрение/подтверждение:

предлежания плаценты/пуповины;

клинически узкого таза;

гипертонуса матки;

поперечного положения плода;

тяжелых соматических заболеваний роженицы, при которых противопоказано естественное родоразрешение.

Что разрушает окситоцин в организме человека?

Окситоцин в организме человека разрушает фермент окситоциназа. Это специфический фермент плазмы крови, который синтезируется в организме ближе к концу беременности и полностью элиминируется после родов в течение 10–14 дней. Изоферменты окситоциназы выявляют в тканях матки и почек.

Как окситоцин влияет на поведение человека?

Окситоцин считается одним из гормонов, которые отвечают за формирование психоэмоциональных связей, привязанности. Однако введение препарата по акушерским показаниям не оказывает влияния на поведение человека в долгосрочной перспективе. Возможность применения окситоцина вне акушерских показаний на данный момент является предметом изучения.

Как долго можно применять окситоцин?

Если окситоцин вводят с целью индукции родовой деятельности, то его применение ограничивается только периодом родов. При профилактике/лечении гипотонического маточного кровотечения возможно применять окситоцин кратковременно — курсом 2–3 дня. Для стимуляции лактации можно применять препарат в течение 3–5 дней.

Можно ли применять окситоцин дома?

Окситоцин следует вводить только под наблюдением медицинского персонала, готового к оказанию специализированной помощи.