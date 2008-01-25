Окружающий шум и риск развития инсульта: есть ли связь?

В недавнем исследовании, включившем жителей острова Монреаль в возрасте 45 лет и старше, было показано, что повышение уровня окружающего (уличного) шума на 10 децибел (дБА) обусловливает повышение риска развития инсульта на 6%.

Результаты такого наблюдения были опубликованы в журнале «Noise & Health».

Исследование было проведено докторантом Ларисой Инес Янкоти (Larisa Inès Yankoty) под руководством профессора Одри Смаргиасси (Audrey Smargiassi) из Школы общественного здравоохранения Университета Монреаля (University of Montreal’s School of Public Health).

В исследование было включено 1,1 млн участников. Данные о здоровье этих лиц сопоставляли с уровнем шума в районе их проживания. Уровень шума замеряли при помощи 200 шумомеров, расположенных по всему острову. Наблюдение проводилось в период 2000–2014 гг.

Ранее было показано, что шумовое загрязнение связано с повышенным риском развития инфаркта миокарда. В этом же исследовании продемонстрирована связь между повышением уровня окружающего шума и риском развития инсульта. При этом вероятность возникновения ишемического инсульта повышалась более значительно.

За исследуемый период более 25 000 участников исследования (2,5% населения острова Монреаль в возрасте 45 лет и старше) были госпитализированы с диагнозом «инсульт». Выявлено более 21 000 ишемических инсультов и 4000 геморрагических инсультов. То есть ишемических инсультов было диагностировано примерно в 5 раз больше, чем геморрагических.

Выявлено, что на острове Монреаль уровень окружающего шума наиболее высок вокруг дорог с интенсивным движением. В исследовании было показано, что у лиц, живущих в районах крупных дорог, отмечают более высокий риск развития инсульта.

В то же время О. Смаргиасси подчеркнул, что в исследовании показана ассоциация между риском развития инсульта и уровнем шума, а не причинно-следственная связь.

Полученные в исследовании данные дополняют сведения недавно опубликованного международного отчета Института воздействия на здоровье (Health Effects Institute) о влиянии на здоровье загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением. О. Смаргиасси был одним из авторов этого отчета.

В исследованиях было показано, что уровень окружающего шума выше 40 дБА ночью и 55 дБА днем обусловливает развитие усталости, стресса, расстройств сна и эмоциональной сферы, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Хроническое воздействие шума 85–105 дБА повышает риск развития глухоты. При уровне шума 105 дБА и выше риск возникновения тиннитуса (шума в ушах) и/или глухоты возникает даже при остром однократном воздействии.

По материалам www.medicalxpress.com