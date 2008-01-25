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Новости медицины и фармацииОграниченное применение вакцины против COVID-19 в России начнется с середины августа

Ограниченное применение вакцины против COVID-19 в России начнется с середины августа

Опубликовано  03.08.2020

Вакцина для профилактики COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре (НИЦ) им. Н.Ф. Гамалеи, передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», — сообщило агентство «Интерфакс» 29 июля. Предполагается, что она будет зарегистрирована 10–12 августа, сообщил информированный источник. Еще через 5–7 после проверки в Росздравнадзоре, то есть 15 августа, продукт «может поступить в гражданский оборот».

Ранее источник в правительстве сообщил «Интерфаксу», что вакцина НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска — учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. На то, чтобы окончательно можно было убедиться в ее эффективности и безопасности, источник отвел 5–6 мес. После этого вакцина будет запущена в массовый оборот, то есть, это будет в январе–феврале 2021 г.

Ранее в июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи и новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины «Вектора» начались 28 июля.

По материалам www.interfax.ru; ria.ru

Опубликовано  03.08.2020

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