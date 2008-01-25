Почему люди хрустят суставами пальцев?

Эксперты издания Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) «Harvard Health Publishing» выделяют несколько возможных причин, почему может развиться склонность хрустеть суставами пальцев рук.

Доктор Роберт Шмерлинг (Robert Shmerling), ревматолог и старший редактор факультета здравоохранения Гарвардской медицинской школы, рассказал, что хрустеть суставами пальцев — распространенная привычка. Обычно ее описывают как способ снять нервное напряжение и стресс.

Что вызывает хлопающий звук, когда вы хрустите суставами пальцев?

Доктор Танда Аунг (Thanda Aung), доцент кафедры ревматологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles, Division of Rheumatology), объяснил, что недостаточно исследований, чтобы объяснить механизм появления звука (треска). Однако, по ее словам, существует две гипотезы. В первую очередь звук может быть вызван смещением всех структур сустава, таких как кости, сухожилия и связки. Вторая гипотеза связана с синовиальной жидкостью (жидкостью, смазывающей суставы) и перемещением имеющихся в ней пузырьков газа.

Вызывает ли хруст суставами остеоартрит?

В одном исследовании было показано, что у участников, имеющих привычку хрустеть суставами пальцев рук, отмечали повышенный риск развития отека суставов и снижения силы мышц кисти. В то же время на сегодня нет четких данных о том, что данная привычка повышает риск развития остеоартрита.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, обусловливает ли привычка хрустеть суставами пальцев рук развитие остеоартрита этих суставов.

Как избавиться от привычки хрустеть суставами пальцев рук?

Т. Аунг поделился практическими рекомендациями относительно того, как избавиться от привычки хрустеть суставами пальцев рук.

Так, она рекомендует:

выполнять дыхательные упражнения и медитировать. Эксперты сходятся во мнении, что эти практики способствуют снятию нервного напряжения. При этом важно практиковать дыхательные упражнения и/или медитации регулярно. Чем чаще вы это делаете, тем эффективнее будет их использование в стрессовых ситуациях или когда вы испытываете тревогу;

«занять руки чем-то другим». Так, Т. Аунг рекомендует использовать специальные мячи и игрушки-антистресс, лепку и рисование. При этом следует найти подходящий именно для вас вариант, чем занять руки в стрессовых ситуациях;

попробовать такие средства для снижения интенсивности тревоги и стресса, как здоровое питание, физические упражнения, общение с другими людьми и ведение дневника.

Хотя нет убедительных доказательств того, что привычка хрустеть суставами пальцев рук обусловливает развитие остеоартрита, возможно, стоит найти более здоровые способы справиться с беспокойством и стрессом и избавиться от этой привычки.

По материалам www.medicalxpress.com