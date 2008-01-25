Обсяги ринку препаратів для лікування гострого лімфобластного лейкозу активно збільшуються з 2015 р., і, як очікується, будуть зростати й у подальшому, хоча й повільнішими темпами, з 1,46 млрд дол. у 2019 р. до 2,26 млрд дол. у 2029 р. на 8 ключових ринках (США, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Японія та Китай) із щорічними темпами приросту (compound annual growth rate, CAGR) 4,4%, відповідно до даних аналітичної компанії GlobalData.

Прогнозується, що таке збільшення обсягів продажу препаратів для лікування гострого лімфобластного лейкозу відбудеться завдяки розширенню популяцій пацієнтів, яким показані такі успішні препарати, як Kymriah компанії Novartis, Blincyto компанії Amgen та Besponsa компанії Pfizer, а також схвалення регуляторними органами кандидатів у препарати, що наразі знаходяться на пізніх стадіях розробки.

Відповідно до прогнозів аналітиків компанії GlobalData до 2029 р. на ринок вийде 5 нових лікарських засобів для лікування гострого лімфобластного лейкозу, ключовими з яких вважаються Tecartus компанії Gilead та AUTO1 компанії Autolus Therapeutics.

Якщо застосування AUTO1, як очікується, дозволить перенести інфузії CAR-T-клітин в амбулаторні умови, це дасть йому значну конкурентну перевагу порівняно із Tecartus та Kymriah. Прогнозується, що CAR-T-клітинна терапія збільшить свою частку на ринку за рахунок розширення показань та схвалення на інших ринках і, як очікується, стане провідним класом терапії гострого лімфобластного лейкозу до 2029 р.

За матеріалами globaldata.com