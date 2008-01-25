Обширный тромботический инсульт у детей: фокус на тромбэктомию

Риск инвалидности через 3 мес после тромботического инсульта в 6 раз выше у детей, лечение которых не включало извлечение тромба. Результаты исследования были представлены на Международной конференции по инсульту (International Stroke Conference), проходившей в Новом Орлеане 9–11 февраля 2022 г. и организованной Американской ассоциацией инсульта (American Stroke Association).

Хотя риск возникновения инсульта повышается с возрастом, он может произойти в любом возрасте.

В недавнем австралийском исследовании была проанализирована эффективность терапии у детей с тяжелыми инсультами головного мозга тромботического генеза. Один из методов лечения тромботического инсульта — механическая тромбэктомия (эндоваскулярная терапия). Метод заключается в удалении тромба с помощью специального катетера, вводимого через кровеносный сосуд под визуальным контролем его продвижения (обычно посредством рентгеновских методов).

Ранее в результате исследований было продемонстрировано, что механическое удаление тромба способствует восстановлению неврологических функций после инсульта у взрослых пациентов. Это первое исследование, в котором сравнивали результаты лечения, включавшего или не включавшего тромбэктомию, у детей. В качестве первичной конечной точки оценивали наличие инвалидизирующих нарушений неврологических функций через 3 мес после инсульта.

В исследование были включены 166 детей (средний возраст — 6 лет; 65% — мальчики). Все они были госпитализированы с инсультом в различные больницы Нового Южного Уэльса, Австралия, в период 2010–2019 гг. У 39 участников исследования (23%) тромботический инсульт произошел в бассейне крупной артерии, что аналогично частоте встречаемости обширных тромботических инсультов у взрослых. У 13 детей с этим типом инсульта была выполнена тромбэктомия, у 26 — нет.

У 26 детей, у которых не была проведена тромбэктомия, через 3 мес после инсульта выявлены инвалидизирующие нарушения неврологических функций. Такие нарушения были значительно менее выраженными у 13 детей, которым была проведена тромбэктомия, а также у 127 детей, у которых инсульт не был вызван тромбозом крупного кровеносного сосуда.

По сравнению с детьми с ишемическим инсультом, обусловленным тромбозом мелких и средних сосудов, у детей с тромбозом крупного сосуда, которым не выполняли механическую тромбэктомию, более чем в 3,5 раза чаще наблюдались выраженные нарушения неврологических функций через 3 мес после инсульта.

Ведущий исследователь Картик Бхатия (Kartik Bhatia), доктор медицины, детский интервенционный нейрорадиолог из Сети детских больниц Сиднея в Уэстмиде (Sydney Children’s Hospital Network in Westmead), Австралия, рассказал, что исследователи не ожидали того, насколько более тяжелым будет состояние после инсульта у детей, которым не проводили тромбэктомию. Он считает тромбэктомию необходимым методом терапии для всех детей с тромбозом крупных сосудов. Так, до 80% включенных в исследование детей с инсультом в бассейне крупной артерии имели показания к тромбэктомии, при условии оценивания по тем критериям, по которым оцениваются показания у взрослых пациентов.

Исследование имело несколько ограничений. Прежде всего это было ретроспективное исследование, в нем изучали данные медицинских записей.

Инсульт — это неотложное состояние, которое развивается, когда кровообращение в головном мозге нарушается либо вследствие тромбоза/тромбоэмболии (наиболее распространенный вариант), либо в результате разрыва кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). Независимо от возраста больного симптомы инсульта похожи и включают опущение одной стороны лица, слабость в конечностях (обычно также одностороннюю), внезапно возникшие нарушения речи, одностороннее нарушение температурной и болевой чувствительности, нарушение координации движений, диплопия (двоение в глазах) и другие нарушения зрения.

По материалам www.medicalxpress.com