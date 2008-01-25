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Новости медицины и фармацииОбновленные рекомендации (изменения в руководстве) по скринингу рака легких

Обновленные рекомендации (изменения в руководстве) по скринингу рака легких

Опубликовано  03.11.2023

Американское онкологическое общество (American Cancer Society — ACS) опубликовало обновленную версию своего руководства по скринингу рака легких. Новое руководство рекомендует ежегодно проходить скрининг на данное заболевание лицам в возрасте 50–80 лет, которые курят или курили раньше и имеют стаж курения 20 или более пачка/лет.

Рекомендуемым ежегодным скрининговым тестом на рак легких является низкодозная компьютерная томография (low-dose computed tomography scan — LDCT).

Руководство ранее последний раз обновлялось в 2013 г. Обновленные рекомендации опубликованы в журнале «CA: Cancer Journal for Clinicians».

Доктор Роберт Смит (Robert Smith) — старший вице-президент научного отдела по раннему выявлению рака (Early Cancer Detection Science) в Американском онкологическом обществе (American Cancer Society — ACS) и ведущий автор отчета о методических рекомендациях по скринингу рака легких. Ученый объяснил, что это обновленное руководство продолжает тенденцию расширения критериев приемлемости для скрининга для раннего выявления рака легких таким образом, что это обусловит предотвращение гораздо большего количества летальных исходов.

Данный вид онкопатологии является основной причиной летальных исходов от рака в США и 2-м наиболее часто диагностируемым злокачественным новообразованием как у мужчин, так и у женщин. По оценкам исследователей ACS, в 2023 г. будет диагностировано 238 340 новых случаев рака легких (117 550 у мужчин и 120 790 у женщин), и зафиксировано около 127 070 летальных исходов от этого заболевания (67 160 у мужчин и 59 910 у женщин). Заболеть раком легких может любой человек в любом возрасте. Однако это заболевание в основном диагностируют у лиц пожилого возраста (в возрасте 65 лет и старше).

ACS отслеживает медицинскую и научную литературу на предмет новых данных, которые могут поддержать изменение текущих рекомендаций, а также информацию о скрининге, которую следует довести до врачей и целевых групп населения.

Чем новое руководство отличается от ранее опубликованного руководства?

  • Возраст скрининга:

предыдущая рекомендация: 55–74 года;

новая рекомендация: 50–80 лет.

  • Анамнез курения, пачка/лет:

предыдущая рекомендация: 30+ пачка/лет;

новая рекомендация: 20+ пачка/лет.

  • Лет с момента прекращения курения:

предыдущая рекомендация: ≤15;

новая рекомендация: больше не требуется.

Кроме того, авторы отчета подчеркивают, что лицам, которые собираются пройти скрининг, важно проконсультироваться со своим врачом о потенциальных преимуществах, ограничениях и вреде ежегодного скрининга с помощью LDCT.

Курильщикам показана медицинская консультация, которая поможет им бросить курить.

Кому не следует проходить обследование на рак легких? Взрослым с заболеваниями, которые значительно ограничивают продолжительность жизни или влияют на их способность или желание пройти лечение этого заболевания в случае установления диагноза, не следует проходить скрининговое обследование на данную онкопатологию.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  03.11.2023

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