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Новости медицины и фармацииОблачная платформа «Teva Respiratory» для цифровых ингаляторов

Облачная платформа «Teva Respiratory» для цифровых ингаляторов

Опубликовано  22.10.2020

Teva Respiratory, подразделение Teva Pharmaceutical Industries, объявила о сотрудничестве с компаниями Amazon Web Services и Onica в целях создания и размещения своей платформы цифрового здравоохранения. Это облачная серверная система обработки данных, поддерживающая в настоящее время одобренный Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) портфель ингаляторов Digihaler (ProAir, AirDuo, ArmonAir) — первых цифровых ингаляторов с приводом от дыхания, оснащенных встроенными датчиками и беспроводной технологией Bluetooth для подключения к сопутствующим мобильным приложениям, контролирующим использование ингалятора и оценки объема выдыхаемого воздуха. Эти данные затем используются для принятия решения о дальнейшем лечении.

Команда разработчиков Onica поддержала бессерверную сборку платформы Teva Digital Health Platform, что позволило системе в полной мере использовать лучшие в своем классе облачные возможности AWS. Размещение платформы Teva Digital Health Platform на AWS обеспечит исключительную масштабируемость, отказоустойчивость и экономическую эффективность, отмечено в сообщении компании.

По материалам tevapharm.com; onenewspage.com

Опубликовано  22.10.2020

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