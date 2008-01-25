Медицинский журнал «The Lancet» призвал ученых, которые разработали российскую вакцину против COVID-19 Sputnik V, ответить на вопросы своих западных коллег о предполагаемых аномальных данных в статье, опубликованной на его страницах об исследованиях вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу журнала.

«The Lancet» пригласил авторов российского исследования вакцины ответить на вопросы, поднятые в открытом письме Энрико Буччи (Enrico Bucci), профессора биологии Университета Темпл (Temple University), США, – автора блога о лженауке. В письме, в частности, идет речь о странном дублировании данных, относящихся к разным частям и разным параметрам исследования. «Это похоже на то, как если бы вы входили в комнату с 9 людьми, складывали их возраст и обнаруживали, что это число в точности совпадает с общей массой тела этих людей», — поделился Э. Буччи с изданием «Chemistry World». Кроме того, авторы не указали достаточно характеристик выздоравливающих пациентов, использованных в качестве контроля для оценки гуморального ответа. «Поскольку исходные числовые данные к опубликованным рисункам отсутствуют, сделать выводы о достоверности этих данных невозможно», — заявил автор открытого письма, подписанного более чем 30 коллегами.

«Мы поощряем научные дебаты по опубликованным нами статьям и знаем об открытом письме Денису Логунову и др. об испытании вакцины в России. Мы поделились этим письмом напрямую с авторами и призвали их принять участие в научной дискуссии», — пояснили в редакции «The Lancet». Заместитель министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил агентству «Интерфакс» 10 сентября, что Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) уже отправлены подробные ответы редактору журнала.

В ответ на пункты письма Д. Логунов, заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, заявил, что он предоставил журналу все исходные данные перед публикацией, даже если они не были включены в дополнительные материалы к газете. «Опубликованные результаты являются достоверными и точными и были изучены пятью обозревателями «The Lancet», — пояснил Д. Логунов в заявлении Reuters. — Мы представили реальные данные, полученные [в ходе исследования], а не те, которые должны понравиться итальянским экспертам», — добавил он.

По крайней мере, один из рецензентов статьи защитил свой анализ данных. В электронном письме агентству Reuters Наор Бар-Зеев (Naor Bar-Zeev) из Блумберговской школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, США), отметил, что «результаты правдоподобны и не сильно отличаются от тех, которые наблюдаются у других продуктов с вектором AdV. В итоге я не видел причин сомневаться в законности этих результатов по сравнению с другими, которые я прочитал и рассмотрел».

По материалам cattiviscienziati.com; reuters.com; chemistryworld.com;

фото: рисунок из статьи с изображением уровней нейтрализующих антител