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Новости медицины и фармацииНизкоуглеводная диета способствует ремиссии сахарного диабета 2-го типа

Низкоуглеводная диета способствует ремиссии сахарного диабета 2-го типа

Опубликовано  19.01.2021

Группа международных исследователей установила, что потребление меньшего количества углеводов потенциально может привести к ремиссии сахарного диабета 2-го типа.

Ученые выявили, что через 6 мес пациенты, соблюдающие низкоуглеводную диету, содержащую менее 26% суточной калорийности углеводов, достигли более высоких показателей ремиссии сахарного диабета 2-го типа, чем те, кто придерживался других диет, традиционно рекомендуемых при лечении данной болезни.

«Основываясь на данных уже существующих исследований, наше новое исследование подчеркивает, что диета с низким содержанием углеводов может привести к большему уменьшению массы тела и более эффективна в сокращении количества лекарственных средств от сахарного диабета и улучшении контроля уровня глюкозы в крови. Кроме того, данное исследование пошло еще дальше, продемонстрировав эффективность низкоуглеводной диеты для достижения ремиссии сахарного диабета 2-го типа. Ведь мы знаем, что факторы образа жизни, включая то, что мы едим, играют важную роль в определении риска развития сахарного диабета 2-го типа. Хорошая новость заключается в том, что мы можем изменить этот образ жизни», — отметил соавтор исследования, профессор Грант Бринкворт (Grant Brinkworth).

По оценкам, во всем мире у каждого 11-го взрослого отмечают сахарный диабет, и это заболевание является причиной около 11% случаев смерти ежегодно. Сахарный диабет 2-го типа — наиболее частая форма заболевания, на которую приходится 90–95% всех случаев.

Соавтор исследования, доктор Джошуа Голденберг (Joshua Goldenberg) указывает на то, что это исследование было первым систематическим обзором, посвященным изучению безопасности и эффективности низкоуглеводных диет у взрослых и оценке степени ремиссии сахарного диабета 2-го типа.

«Мы использовали самые надежные научные методы для изучения совокупных данных 23 опубликованных клинических исследований со всего мира с участием 1357 участников, включая дополнительные данные 5 из этих клинических испытаний по маркерам уровня сахара в крови. Результаты данного исследования показывают, что низкоуглеводные диеты могут считаться эффективной альтернативой при одновременном мониторинге состояния пациента и коррекции его лечения по мере необходимости. В будущем более четкое определение ремиссии сахарного диабета 2-го типа и более тщательные исследования, изучающие долгосрочную безопасность и удовлетворенность низкоуглеводными диетами, также помогут подтвердить эффективность этого терапевтического подхода», — отметил доктор Д. Голденберг.

По материалам hospitalhealth.com.au,

фото diabetes.co.uk

Опубликовано  19.01.2021

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