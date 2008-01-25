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Новости медицины и фармацииНовий засіб для очищення крові: стартує дослідження на людях

Новий засіб для очищення крові: стартує дослідження на людях

Опубликовано  23.03.2021

Компанія BOA Biomedical оголосила про початок першого клінічного дослідження свого терапевтичного продукту Garnet на людях.

Garnet — це терапевтичний засіб для екстракорпорального очищення крові, здатний виводити з крові пацієнта значну кількість патогенів та пов’язаних з ними токсичних речовин, що викликають запалення. Технологія була розроблена для лікування інфекцій кровотоку та запобігання сепсису, навіть якщо збудник, який викликає патологію, не може бути ідентифікований або стійкий до антибіотиків.

За даними компанії, Garnet має як діагностичне, так і терапевтичне застосування і продемонстрував здатність затримувати більше 100 клінічно значущих бактерій, грибів, паразитів, токсинів і вірусів, включаючи SARS-CoV-2 — вірус, що викликає COVID-19.

GARNET також вирішує проблеми розвитку антибіотикорезистентності, значного обмеження існуючих методів лікування і покликаний служити медичним контрзаходом, здатним реагувати на будь-який інфекційний спалах, навіть якщо патоген невідомий.

«У США кожні 20 с пацієнтові встановлюють діагноз сепсису, а на лікування цього небезпечного для життя захворювання витрачається 24 млрд дол. США на рік. Мета BOA Biomedical — покласти цьому край. Ми хочемо, щоб кращі фахівці, які спеціалізуються на лікуванні інфекційних захворювань, принесли революційні технології, які рятуватимуть життя пацієнтам якомога швидше. Цей медичний контрзахід спрямований на запобігання спалахам пандемій та біотероризму», — зазначив Крістофер Веліс (Christopher Velis), засновник і виконавчий директор Miraki Innovation і BOA Biomedical.

За матеріалами europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  23.03.2021

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