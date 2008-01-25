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Новости медицины и фармацииНовый учебный год: как помочь ребенку не волноваться?

Новый учебный год: как помочь ребенку не волноваться?

Опубликовано  18.08.2023

Многие дети с нетерпением ждут начала нового учебного года. В то же время у некоторых учащихся перед началом нового учебного года отмечаются волнение, страх или беспокойство.

Доктор Стивен Уайтсайд (Stephen Whiteside), детский психолог из клиники Мэйо (Mayo Clinic), США, дал рекомендации, о том, как помочь детям преодолеть тревогу, связанную с возвращением в школу. Рекомендации простые в выполнении, но эффективные.

Так, родителям следует оставаться спокойными и доброжелательными в отношении ребенка. Необходимо понимать, что когда дети нервничают и беспокоятся, они часто выражают это, капризничая, становясь более раздражительными. Дети обычно вымещают эти эмоции на родителях, потому что это безопасно.

Некоторых детей может ошеломить мысль о необходимости взаимодействовать и воссоединиться со сверстниками. Доктор С. Уайтсайд предлагает родителям приложить усилия, чтобы восстановить социальные навыки у детей перед новым учебным годом. Он рекомендует выбрать дни, когда дети будут играть вместе с одноклассниками. Общение с некоторыми детьми, которых они знают по школе, но не так много видят летом, может быть полезным.

Не позволяйте ребенку избегать контактов со сверстниками, если вы будете поощрять у ребенка мысль о том, что это для него слишком тяжело, то со временем страхи и тревожность только усилятся.

Детям необходимо соблюдать режим бодрствования, сна и питания, ограничивать время перед экраном и уделять особое внимание физической активности. Доктор С. Уайтсайд подчеркнул, что чем лучше физическое самочувствие, тем нам легче справляться со страхами и тревогами.

Одним из признаков беспокойства перед школой, на который могут обратить внимание родители и опекуны, является то, что ребенок задает много вопросов о том, что может или не может произойти.

Доктор С. Уайтсайд рассказал, что составление плана может способствовать уменьшению выраженности беспокойства.

Родителям следует пояснить ребенку, что совершенно нормально нервничать из-за перемен и волноваться перед возвращением в школу, а также пообещать свою поддержку.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.08.2023

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