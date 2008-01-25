Новый таблетированный препарат вылечит пациентов c волчанкой?

Системная красная волчанка (СКВ)— это хроническое аутоиммунное заболевание. Симптомы СКВ включают боль и припухлость суставов, кожную сыпь, общую слабость, быструю утомляемость, лихорадку, головную боль, чувствительность к свету, боль в груди при глубоком вдохе. По мере прогрессирования системная красная волчанка приводит к стойкой утрате трудоспособности.

21 августа 2022 г. на собрании Американского химического общества (American Chemical Society) компания Bristol Myers Squibb представила результаты исследования таблетированного препарата для терапии пациентов с волчанкой.

Так, новое лекарственное средство афиметоран уменьшает выраженность симптомов волчанки, повреждения внутренних органов, связанных с данным заболеванием, и снижает риск летального исхода у мышей.

На сегодня начата ІІ фаза клинических исследований афиметорана при участии людей. В этой фазе оценивают эффективность препарата и побочные эффекты.

Альберт Рой (Albert Roy), исполнительный директор исследовательского инновационного акселератора, целью которого является повышение эффективности лечения пациентов с волчанкой, Lupus Therapeutics Альянса исследований волчанки (Lupus Research Alliance), объяснил, что качество жизни больных с данной патологией значительно снижается. СКВ также приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, миокардита, эндокардита), патологии почек и повышает риск развития инсульта.

А. Рой подчеркнул, что, кроме СКВ, выделяют и другие виды волчанки:

кожная волчанка (обычно проявляется сыпью, усугубляющейся при попадании солнечного света);

медикаментозная волчанка (развивается при приеме некоторых лекарственных средств, симптомы регрессируют при их отмене);

неонатальная волчанка (аутоантитела от матери с СКВ передаются ребенку вертикальным путем).

Афиметоран ингибирует функцию клеточных белков TLR7 и TLR8.

В норме белки TLR7 и TLR8 активируют иммунный ответ на чужеродную РНК. Однако у людей с волчанкой они активируют иммунную систему в ответ на собственную РНК.

В исследованиях in vitro и на мышах было показано, что афиметоран эффективно снижает выраженность симптомов волчанки. Кроме того, продемонстрировано, что препарат можно комбинировать с глюкокортикостероидами.

Доктор Аларик Дайкман (Alaric Dyckman), директор фармацевтической корпорации Bristol Myers Squibb, объяснил, что в І фазе клинических исследований с участием людей было показано, что афиметоран хорошо переносится как при однократном, так и при многократном применении. На сегодня исследования препарата продолжаются.

По материалам www.medicalnewstoday.com