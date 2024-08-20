В августе 2024 г. на сайте «Компендиум. Лекарственные препараты» появился новый раздел «Инструменты врача», с помощью которого врач любой специальности может максимально быстро и эффективно найти информацию, необходимую для ежедневной практической деятельности.

Вход в раздел «Инструменты врача» расположен в двух местах: в центре и правом верхнем углу (над строкой поиска) заглавной страницы сайта «Компендиум. Лекарственные препараты».

Пройдя простую и быструю процедуру регистрации по номеру мобильного телефона и верификации медицинской специальности, вы получаете в свое распоряжение «Кабинет врача», в котором имеются следующие сервисы:

« Доступні ліки » — реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, благодаря которому значительно ускоряется процесс выписывания рецептов на доступные лекарственные средства, необходимые пациенту;

» — реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, благодаря которому значительно ускоряется процесс выписывания рецептов на доступные лекарственные средства, необходимые пациенту; « Календарь конференций », в котором указаны даты и места проведения ближайших научно-практических конференций международного и всеукраинского масштаба в области здравоохранения, и есть возможность зарегистрироваться;

», в котором указаны даты и места проведения ближайших научно-практических конференций международного и всеукраинского масштаба в области здравоохранения, и есть возможность зарегистрироваться; « Библиотека врача », в котором представлена различная медицинская литература, включая «Нозологический справочник врача», клинические руководства и учебники, изучение которых поможет врачу овладевать новыми знаниями и постоянно самосовершенствоваться в профессии;

», в котором представлена различная медицинская литература, включая «Нозологический справочник врача», клинические руководства и учебники, изучение которых поможет врачу овладевать новыми знаниями и постоянно самосовершенствоваться в профессии; « Калькуляторы » — набор медицинских калькуляторов по различным медицинским специальностям значительно ускоряет процессы установления диагноза, определения степени тяжести, стадии, фазы заболевания, подбора дозы лекарственных средств и обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту;

» — набор медицинских калькуляторов по различным медицинским специальностям значительно ускоряет процессы установления диагноза, определения степени тяжести, стадии, фазы заболевания, подбора дозы лекарственных средств и обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту; «Классификации» — набор различных классификаций: ATC-классификация, МКБ-10 / ICPC-2, классификации лекарственных средств по их действующему веществу (INN), диетических добавок, косметических средств, клинического и детского питания, а также медицинских изделий поможет врачу сориентироваться во всем многообразии украинского фармацевтического рынка и наиболее точно подобрать оптимальное лечение для конкретного пациента.

Кроме вышеперечисленных сервисов, в разделе «Получайте больше» вы также сможете осуществлять быстрый поиск и проводить мониторинг статуса наличия / отсутствия любых лекарственных средств, диетических добавок, медицинских изделий, клинического или детского питания в аптеках по всей Украине, а также первыми узнавать об актуальных акциях, скидках и бонусах при их приобретении.

История заказов поможет быстро находить часто назначаемые / приобретаемые вами лекарственные средства, диетические добавки, медицинские изделия, клиническое или детское питание.

«Инструменты врача» — это надежный помощник в современном океане медицинской и фармацевтической информации, способствующий непрерывному процессу самосовершенствования врача и улучшающий лечебно-диагностический процесс, тем самым ускоряя процесс выздоровления пациентов.