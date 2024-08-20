В августе 2024 г. на сайте «Компендиум. Лекарственные препараты» появился новый раздел «Инструменты врача», с помощью которого врач любой специальности может максимально быстро и эффективно найти информацию, необходимую для ежедневной практической деятельности.
Вход в раздел «Инструменты врача» расположен в двух местах: в центре и правом верхнем углу (над строкой поиска) заглавной страницы сайта «Компендиум. Лекарственные препараты».
Пройдя простую и быструю процедуру регистрации по номеру мобильного телефона и верификации медицинской специальности, вы получаете в свое распоряжение «Кабинет врача», в котором имеются следующие сервисы:
- «Доступні ліки» — реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, благодаря которому значительно ускоряется процесс выписывания рецептов на доступные лекарственные средства, необходимые пациенту;
- «Календарь конференций», в котором указаны даты и места проведения ближайших научно-практических конференций международного и всеукраинского масштаба в области здравоохранения, и есть возможность зарегистрироваться;
- «Библиотека врача», в котором представлена различная медицинская литература, включая «Нозологический справочник врача», клинические руководства и учебники, изучение которых поможет врачу овладевать новыми знаниями и постоянно самосовершенствоваться в профессии;
- «Калькуляторы» — набор медицинских калькуляторов по различным медицинским специальностям значительно ускоряет процессы установления диагноза, определения степени тяжести, стадии, фазы заболевания, подбора дозы лекарственных средств и обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту;
- «Классификации» — набор различных классификаций: ATC-классификация, МКБ-10 / ICPC-2, классификации лекарственных средств по их действующему веществу (INN), диетических добавок, косметических средств, клинического и детского питания, а также медицинских изделий поможет врачу сориентироваться во всем многообразии украинского фармацевтического рынка и наиболее точно подобрать оптимальное лечение для конкретного пациента.
Кроме вышеперечисленных сервисов, в разделе «Получайте больше» вы также сможете осуществлять быстрый поиск и проводить мониторинг статуса наличия / отсутствия любых лекарственных средств, диетических добавок, медицинских изделий, клинического или детского питания в аптеках по всей Украине, а также первыми узнавать об актуальных акциях, скидках и бонусах при их приобретении.
История заказов поможет быстро находить часто назначаемые / приобретаемые вами лекарственные средства, диетические добавки, медицинские изделия, клиническое или детское питание.
«Инструменты врача» — это надежный помощник в современном океане медицинской и фармацевтической информации, способствующий непрерывному процессу самосовершенствования врача и улучшающий лечебно-диагностический процесс, тем самым ускоряя процесс выздоровления пациентов.