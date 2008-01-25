Новый препарат предупредит гиперплазию интимы сосудов

Инвазивные кардиоваскулярные вмешательства, такие как шунтирование, ангиопластика и стентирование сосудов, являются одними из наиболее распространенных оперативных вмешательств, выполняемых в США. В то же время, по словам Крейга Дювалла (Craig Duvall), директора департамента биомедицинской инженерии Университета Вандербильта, Нэшвилл, Тенесси, США (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA), около 50% из этих пациентов потребует в дальнейшем повторных оперативных вмешательств для устранения рестеноза. Необходимость в последующих медицинских манипуляциях часто возникает из-за гиперплазии интимы, состояния, при котором кровеносные сосуды повторно блокируются из-за аномального роста или миграции гладкомышечных клеток в стенке кровеносного сосуда. Команда исследователей во главе с К. Дювалем разработала метод предупреждения гиперплазии интимы сосудов.

Гиперплазия интимы развивается в ответ на повреждение сосудов при проведении хирургических манипуляций. Она характеризуется безудержной пролиферацией гладкомышечных клеток сосудов и обильным отложением внеклеточного матрикса в стенке сосуда, что приводит к чрезмерному образованию неоинтимы и стенозу сосуда/стента/шунта. Современные стратегии предупреждения гиперплазии интимы сосудов включают применение антипролиферативных препаратов, таких как химиотерапевтический препарат паклитаксел или ингибитор mTOR сиролимус, этими лекарственными средствами покрывают стенты и баллоны для ангиопластики. Тем не менее, в около 50% случаев со временем требуется повторное оперативное вмешательство из-за нарушения функционирования стента/сосуда/шунта.

К. Дюваль и его коллеги в области биоинженерии, молекулярной и клеточной биологии из Университета Вандербильта установили, что MK2i-NP, ингибитор стрессовой реакции гладкомышечных клеток длительного действия, является эффективным терапевтическим средством для предупреждения гиперплазии интимы.

Авторы подчеркивают, что необходимо более глубокое понимание молекулярных механизмов, регулирующих гиперплазию гладкомышечных клеток сосудистой стенки. В здоровых сосудах гладкомышечные клетки медиального слоя сосудистой стенки со временем незначительно пролиферируют и синтезируют белковые молекулы (например α-актин гладких мышц, α-SMA), регулирующие сужение и расширение сосудов. Механический стресс, возникающий в поврежденных или подвергнутых хирургическим манипуляциям сосудистых тканях приводит к развитию воспалительного процесса и повышению синтеза некоторых белковых молекул. Это защитная реакция, направленная на восстановление целостности сосуда. Однако после оперативных вмешательств гиперплазия становится патологической и не прекращается даже после заживления сосуда. На сегодня выявлено два молекулярных механизма регуляции гиперплазии интимы: экспрессия изоформы фибронектина Fn-EDA и передача сигналов посредством рецепторов. В то же время молекулярные механизмы гиперплазии интимы остаются до конца не изученными.

В проведенных исследованиях установлено, что стресс-активируемая киназа p38 MAPK также играет важную роль в гиперплазии интимы. Она активирует протеинкиназу 2, обусловливающую гиперплазию гладкомышечных клеток сосудов. Ингибирование протеинкиназы 2 блокирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов и снижает образование неоинтимы. Разработан пептид, блокирующий эту протеинкиназу — MK2i-NP. Его применение позволяет блокировать гиперплазию гладкомышечных клеток и избыточный синтез белков внеклеточного матрикса и таким образом сохранить проходимость сосудов после кардиоваскулярных вмешательств.

К. Дюваль объяснил, что MK2i-NP является первым терапевтическим средством подобного действия, он не блокирует полностью деление гладкомышечных клеток, а предотвращает их патологическую гиперплазию.

Он считает, что результаты этого исследования позволяют предположить, что MK2i-NP является эффективной альтернативой доступным на сегодня методам лечения. Применение MK2i-NP позволит повысить долгосрочную эффективность кардиоваскулярных вмешательств и снизить потребность в проведении повторных оперативных вмешательств, связанных с рестенозом сосуда или стента.

Дополнительные исследования в сотрудничестве с Коллин Брофи (Colleen Brophy), сосудистым хирургом в Медицинском центре Университета Вандербильта (Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, USA), и сотрудниками ее лаборатории позволили команде К. Дювалля протестировать MK2i-NP на кровеносных сосудах человека, что подтвердило потенциал этого препарата для клинического применения.

К. Дювалль подчеркнул, что они планируют продолжить исследования препарата и протестировать препарат MK2i-NP в исследованиях in vivo. В долгосрочных планах — проведение клинических исследований.

По материалам www.insight.jci.org, www.medicalxpress.com