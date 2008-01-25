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Новости медицины и фармацииНовый препарат может повысить выживаемость пациентов со злокачественными глиомами

Новый препарат может повысить выживаемость пациентов со злокачественными глиомами

Опубликовано  02.08.2021

Согласно результатам недавнего клинического исследования фазы I, опубликованного в «Lancet Oncology», новый препарат, разработанный исследователями Northwestern Medicine, повысил выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость пациентов с недавно диагностированными злокачественными глиомами.

В ходе исследования ученые оценили безопасность нового препарата под названием NSC-CRAd-S-pk7 у пациентов, у которых впервые диагностированы злокачественные глиомы. NSC-CRAd-S-pk7 представляет собой онколитический аденовирус, доставляемый нервными стволовыми клетками или клетками-предшественниками из центральной нервной системы, которые проникают через ГЭБ для доставки терапевтических молекул к раковым клеткам.

Авторы исследования Мацей Лесняк (Maciej Lesniak), доктор медицины, и Майкл Дж. Марчезе (Michael J. Marchese), профессор нейрохирургии акцентируют внимание на том, что это первое клиническое исследование на людях, в котором тестируется доставка нервными стволовыми клетками сконструированного онколитического аденовируса. Оно отличается от других исследований нейроонкологии и виротерапии тем, что включает пациентов с недавно диагностированными глиомами, а не с рецидивирующим заболеванием.

Злокачественная глиома является наиболее распространенной первичной опухолью головного мозга у взрослых. В настоящее время нет эффективных вариантов лечения этого заболевания, а средняя выживаемость составляет 14–21 мес. Клетки глиомы, как известно, резистентны и трудно поддаются лечению. Это подчеркивает острую потребность в инновационных и эффективных методах лечения, которые вызывают меньше побочных эффектов, чем традиционные методы лечения, такие как химиотерапия и лучевая терапия.

По мнению авторов, онколитические вирусы являются многообещающим терапевтическим подходом в этом отношении, поскольку они нацелены на раковые клетки, сохраняя при этом нормальные клетки и модулируя иммунный ответ организма. Следовательно, доставка лекарств к месту опухоли также была проблемой, потому что ГЭБ не позволяет большинству химиотерапевтических лекарств попадать в очаг заболевания.

Джавад Фарес (Jawad Fares), доктор медицинских наук, научный сотрудник лаборатории М. Лесняка и ведущий автор исследования сообщает: «Наш новаторский подход, который использует стволовые клетки в качестве переносчиков для доставки вирусов, направлен на решение этой проблемы. Нервные стволовые клетки, как правило, в течение нескольких часов перемещаются в область травмы, область инсульта или опухолей головного мозга, и могут однородно рассеивать онколитический вирус».

Для оценки безопасности NSC-CRAd-S-pk7 исследователи отобрали пациентов с недавно диагностированными злокачественными глиомами и разделили их на три когорты. После нейрохирургической резекции каждая когорта получала различные дозы NSC-CRAd-S-pk7, которые вводились в стенки резекционной полости, с последующей химиотерапией и лучевой терапией через 10–14 дней после операции.

Дальнейшие исследования показали, что NSC-CRAd-S-pk7 безопасен и переносится пациентами во всех дозах, со средней выживаемостью без прогрессирования 9 месяцев и общей выживаемостью 18 месяцев. Пациенты с глиомами с неметилированными промоторами MGMT — ферментами репарации ДНК, которые повышают устойчивость раковых клеток к химиотерапии — также продемонстрировали повышение выживаемости без прогрессирования заболевания и общей выживаемости.

Полученные результаты имеют большое значение, поскольку у пациентов с недавно диагностированной глиобластомой, получающих исключительно лучевую терапию и химиотерапию, средняя выживаемость без прогрессирования обычно составляет 7 месяцев, а общая выживаемость — 15 месяцев.

Кроме того, полученные данные обусловливают продолжение исследования наивысшей заранее определенной дозы NSC-CRAd-S-pk7 в более высоких фазах клинических исследований.

Дж. Фарес сообщает, что разработка NSC-CRAd-S-pk7 демонстрирует, как объединение усилий науки и медицины может привести к разработке инновационных терапевтических подходов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.08.2021

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