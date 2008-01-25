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Новости медицины и фармацииНовый препарат для профилактики острой реакции «трансплантат против хозяина»

Новый препарат для профилактики острой реакции «трансплантат против хозяина»

Опубликовано  29.12.2021

Компания Bristol-Myers Squibb представила абатацепт — препарат для профилактики острой реакции «трансплантат против хозяина» (acute graft-versus-host disease — aGvHD). Это состояние возникает, когда донорский костный мозг или стволовые клетки атакуют реципиента трансплантата.

Абатацепт одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для применения в сочетании с некоторыми иммуносупрессантами.

При наличии показаний абатацепт может применяться у взрослых пациентов и детей в возрасте старше 2 лет, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора.

Это первое одобрение FDA препарата для профилактики aGvHD, которое основывалось на новых критериях клинической эффективности. Одним из критериев были «реальные доказательства» (real-world evidence — RWE) как один из методов оценки клинической эффективности лечения. RWE – информация о преимуществах и рисках применения лекарственного средства или метода лечения. Ее получают на основании анализа реальных данных (real-world data — RWD) — информации о состоянии здоровья пациента и/или оказании медицинской помощи, которые поступают из различных источников, включая данные реестра.

aGvHD — это потенциально опасное для жизни осложнение, которое иногда развивается после трансплантации стволовых клеток. При этом иммунные клетки донора (трансплантат) расценивают тело реципиента (хозяина) как чужеродное и запускают каскад иммунных реакций против клеток организма реципиента. Риск развития aGvHD повышается в случае неидеального подбора донора и реципиента.

Абатацепт в сочетании с терапией иммуносупрессантами был одобрен FDA для применения на основании результатов, которые были получены в 2 отдельных исследованиях с участием пациентов в возрасте старше 6 лет, перенесших трансплантацию стволовых клеток от неродственного донора.

В первом исследовании, GVHD-1, приняли участие 186 пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток от неродственного донора. Участники получали стандартную иммуносупрессивную терапию, а также были рандомизированы для дополнительного применения абатацепта или плацебо.

В исследовании оценивали такие показатели, как выживаемость без aGvHD тяжелой степени (III-IV) (период до развития aGvHD), выживаемость без aGvHD умеренно-тяжелой степени (II–IV степени) и общая выживаемость через 6 мес после трансплантации.

Выживаемость без aGvHD тяжелой степени незначительно повысилась у пациентов, получавших абатацепт (87%) по сравнению с больными, получавшими плацебо (75%). Показатель выживаемости без умеренно-тяжелой степени aGvHD у пациентов, получавших абатацепт, составил 50% по сравнению с 32% для лиц, получавших плацебо. Общая выживаемость через 6 мес (с aGvHD любой степени тяжести) составила соответственно 97% (абатацепт) и 84% (плацебо).

Дополнительные доказательства были получены из клинического исследования GVHD-2, которое было проведено на основе реестра RWD пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток от неродственного донора. Данные были получены от Центра международных исследований по трансплантации крови и костного мозга (Center for International Blood and Marrow Transplant Research). В этом исследовании анализировали результаты лечения 54 пациентов, получавших абатацепт для профилактики aGvHD в сочетании со стандартными иммуносупрессивными препаратами, по сравнению с 162 больными, получавшими только стандартные иммуносупрессанты. Через 6 мес общая выживаемость (с aGvHD любой степени тяжести) составила 98% в группе абатацепт + иммуносупрессанты и 75% в группе стандартной иммуносупрессивной терапии.

Наиболее частые нежелательные эффекты абатацепта: анемия, артериальная гипертензия, реактивация цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции/инфицирование ЦМВ, лихорадка, пневмония, кровотечение из носа, снижение уровня CD4-лимфоцитов, повышение уровня магния в крови и острое повреждение почек.

Пациенты, получающие абатацепт, должны находиться под наблюдением на предмет реактивации вируса Эпштейна — Барр и получать медикаментозную профилактику перед началом лечения и в течение 6 мес после трансплантации. Больных также следует контролировать относительно инфицирования/реактивации ЦМВ в течение 6 мес после трансплантации.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубликовано  29.12.2021

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