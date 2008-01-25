Новый подход к лечению рака поджелудочной железы

Исследователи из Комплексного онкологического центра Мелвина и Брена Саймон Университета Индианы (Indiana University — IU) Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center) определили, каким образом восполнение дефицита определенных молекул при фиброзе поджелудочной железы улучшает проникновение химиотерапевтических препаратов непосредственно в раковые клетки.

Рак поджелудочной железы — вид рака, характеризующийся одним из самых неблагоприятных прогнозов: только 10,8% людей выживают через 5 лет после того, как установлен диагноз. Одним из факторов риска развития рака поджелудочной железы является хронический панкреатит, фиброзирующее воспалительное заболевание. В ответ на травму внутренних органов или повреждение другого рода в организме образуется волокнистая соединительная ткань — очень похожая на рубцовую. Конечный результат ее образования называется фиброзом. Фиброз поджелудочной железы наблюдается как при раке поджелудочной железы, так и при хроническом панкреатите.

Янайя Кота (Janaiah Kota), доцент кафедры медицинской и молекулярной генетики Медицинского факультета IU и научный сотрудник Комплексного онкологического центра Мелвина и Брена Саймон, отмечает, что раковые клетки в поджелудочной железе хорошо защищены от внешних воздействий. Этой защитой служит толстая фиброзная капсула вокруг опухоли, которая создает серьезный барьер для доставки лекарственных средств к патологически измененным клеткам.

Команда Я. Кота установила, что молекула микроРНК-29a (miR-29a) действует как противофиброзное и противовоспалительное средство в поджелудочной железе. Применение этой молекулы в качестве вспомогательного средства может замедлить развитие фиброза и улучшить поступление химиотерапевтических препаратов непосредственно в раковые клетки. В настоящее время не существует одобренных FDA методов лечения фиброза.

Исследователи установили, что молекула miR-29a отсутствует в поджелудочной железе и, в более широком смысле, в любой фиброзной ткани в человеческом организме. Внесение этой молекулы в ткань поджелудочной железы значительно снижает фиброзирующий потенциал раковых клеток.

В статье, опубликованной в журнале «The Journal of Clinical Investigation (JCI) Insights», описано применение miR-29a в качестве терапевтического средства на экспериментальной модели мышей. Сейчас Я. Кота разрабатывает методы доставки молекулы в ткань поджелудочной железы. Приоритетным является метод направленной доставки генов поджелудочной железы, который называется пространственной аденовирус-ассоциированной (adeno-associated virus — AAV) терапией, которая может переносить молекулу непосредственно в поджелудочную железу.

В исследовании на мышах установлено, что после удаления молекулы miR-29a экспериментальный панкреатит приводит к развитию значительного фиброза и воспаления аналогично острому панкреатиту у человека. Ожидается, что эта молекула будет эффективна как при раке поджелудочной железы, так и при панкреатите.

В настоящее время не существует одобренного Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) препарата, который мог бы остановить процесс фиброза в поджелудочной железе или способствовать его регрессу. У таких пациентов отмечают высокий риск развития рака поджелудочной железы, так что препараты, позволяющие модулировать фиброз, могут снизить и риск развития онкопатологии. Исследователи возлагают большие надежды на miR-29a. Ожидается, что молекула miR-29a заполнит важный пробел и снизит выраженность фиброза поджелудочной железы с перспективой более широкого применения при других фиброзных заболеваниях.

Разрабатываемые методы лечения хронического панкреатита потенциально могут предотвратить развитие рака поджелудочной железы. Кроме того, разработанный метод противофиброзной терапии возможно применять не только для лечения заболеваний поджелудочной железы. Фиброз также вызывает осложнения при заболеваниях легких и печени.

По материалам www.medicalxpress.com/news