Новый перспективный антидепрессант: данные исследования

В 2017 г. в статье журнала «Time» кетамин, хорошо известное лекарственное средство для общей анестезии, рассматривался как перспективный препарат для лечения пациентов с депрессией. 2 года спустя разработку антидепрессанта на основе кетамина — назального спрея эскетамина — расценивали как прорыв в терапии лиц с депрессивным расстройством. Основным его показанием является лечение пациентов с депрессивными расстройствами, у которых ранее не был достигнут эффект от других нормотимических препаратов.

Депрессия широко распространена в развитых странах. В 1987 г. был одобрен самый известный антидепрессант флуоксетин. Однако после этого не было никаких серьезных изменений в тактике лечения пациентов с депрессивными расстройствами. В то же время у около 30% таких больных не достигается достаточный терапевтический эффект при применении лекарственных средств. Даже при достаточной эффективности действие препарата развивается через 4–8 нед — при суицидальных мыслях и действиях такая задержка недопустима. Именно поэтому производные кетамина представляют большой интерес: их антидепрессивный эффект развивается уже в течение нескольких часов после однократного применения.

В предыдущих исследованиях антидепрессантов обычно внимание уделяли клинической картине или изменениям на макроскопическом уровне (например в целой извилине головного мозга). Но недавние технологические достижения позволили оценить экспрессию генов с беспрецедентным уровнем разрешения: одиночной клетки, а не ткани или анатомического образования. Эти технологии использовали в новом исследовании, проведенном под руководством профессора Алона Чена (Alon Chen), бывшего управляющего директора Института психиатрии им. Макса Планка (Max Planck Institute of Psychiatry) и нынешнего президента Научного института Вейцмана (Weizmann Institute of Science).

В этом исследовании ученые выявляли уровень экспрессии генов в отдельных нейронах в головном мозге мышей, которым вводили дозу кетамина. Эти нейроны входят в структуры, которые передают свои сигналы с помощью нейротрансмиттера глутамата. С 1990-х годов было известно, что кетамин воздействует на такие нейроны — в отличие от ранее применявшихся антидепрессантов, которые в основном воздействуют на серотонинергические структуры. Но поскольку эффект кетамина сохраняется еще долгое время после выведения из организма, его действие нельзя объяснить простой блокадой рецепторов глутамата на поверхности нейронов.

Исследователи акцентировали внимание на нейронах вентрального гиппокампа, области головного мозга, которая в предыдущих исследованиях была ассоциирована с антидепрессивным действием кетамина. Кетамин увеличивал в этих нейронах экспрессию гена под названием Kcnq2, который кодирует калиевый канал, открывающийся в клеточной мембране и обеспечивающий прохождение ионов калия. В серии тщательно продуманных экспериментов на молекулярном и клеточном уровнях, которые включали электрофизиологические, фармакологические, поведенческие и функциональные исследования, ученые подтвердили свою главную гипотезу. Установлено, что кетамин оказывает длительное антидепрессивное действие, потенциируя калиевые каналы Kcnq2 в глутамат-чувствительных нейрональных структурах.

Выявление нового механизма действия кетамина в исследовании может стать основой для более широкого применения препаратов на основе кетамина.

По материалам www.medicalxpress.com