Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНовый пероральный ингибитор PCSK-9 станет альтернативой статинотерапии?

Новый пероральный ингибитор PCSK-9 станет альтернативой статинотерапии?

Опубликовано  30.11.2022

У США повышенный уровень холестерина в плазме крови диагностируют у около 40% взрослого населения. При этом такое состояние является фактором риска развития ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и инсульт.

Статины являются наиболее часто применяемыми при гиперхолестеринемии лекарственными средствами. В то же время в последние годы разработаны новые препараты для снижения уровня холестерина — ингибиторы пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 — PCSK-9). Ингибиторы PCSK-9 способствуют повышению экспрессии рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и, соответственно, повышению деградации ЛПНП.

В настоящее время применение ингибиторов PCSK-9 ограничено, поскольку их необходимо вводить в форме инъекций.

В недавнем исследовании была проанализирована эффективность перорального ингибитора PCSK-9, являющегося производным оксида азота, на клеточных и мышиных моделях.

Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифицированный кардиолог в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, не участвовал в исследовании. Он объяснил, что, вероятно, новый препарат проявляет положительные вазотропные эффекты, свойственные другим лекарственным средствам на основе оксида азота. По мнению доктора Р. Тадвалкара, пероральный ингибитор PCSK-9 потенциально может стать альтернативой статинам для лечения пациентов с гиперхолестеринемией. Так, альтернативный препарат необходим для терапии лиц, у которых развились побочные эффекты статинотерапии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Reports».

Оксид азота (NO) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения эндотелиальной функции, снижения артериального давления и модуляции углеводного обмена. В то же время в исследованиях не показано значительного влияния оксида азота на уровень холестерина.

В предыдущих исследованиях было продемонстрировано, что производное оксида азота регулирует биосинтез клеточных липидов у дрожжей.

В данном же исследовании проанализировано влияние производного оксида азота AL-1576 на уровень липидов в плазме крови мышей и человеческих клеточных линиях in vitro.

В исследовании было показано снижение уровня фермента PCSK-9 и уровня холестерина ЛПНП у мышей на 50% после 4 нед и на 70% после 8 нед перорального применения производного оксида азота AL-1576.

Доктор Роберт Салазар (Robert Salazar) объяснил, что статины способствуют снижению уровня холестерина в плазме крови за счет ингибирования синтеза холестерина в печени. Ингибиторы же PCSK-9 снижают уровень холестерина за счет деградации ЛПНП, циркулирующих в плазме крови.

Доктор Суброто Чаттерджи (Subroto Chatterjee), профессор педиатрии и директор Лаборатории биологии сфинголипидов и сосудистой биологии (Sphingolipid Signaling and Vascular Biology Laboratory), не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что исследуемый препарат AL-1576 также вызывал снижение уровня липопротеинов высокой плотности в плазме крови. В то же время, низкий уровень липопротеинов высокой плотности является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

По мнению исследователей, потенциально, пероральные ингибиторы PCSK-9 могут применяться для терапии пациентов с гиперхолестеринемией. В то же время необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности препарата AL-1576 у людей с гиперхолестеринемией.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  30.11.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости