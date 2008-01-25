Новый пероральный ингибитор PCSK-9 станет альтернативой статинотерапии?
У США повышенный уровень холестерина в плазме крови диагностируют у около 40% взрослого населения. При этом такое состояние является фактором риска развития ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и инсульт.
Статины являются наиболее часто применяемыми при гиперхолестеринемии лекарственными средствами. В то же время в последние годы разработаны новые препараты для снижения уровня холестерина — ингибиторы пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 — PCSK-9). Ингибиторы PCSK-9 способствуют повышению экспрессии рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и, соответственно, повышению деградации ЛПНП.
В настоящее время применение ингибиторов PCSK-9 ограничено, поскольку их необходимо вводить в форме инъекций.
В недавнем исследовании была проанализирована эффективность перорального ингибитора PCSK-9, являющегося производным оксида азота, на клеточных и мышиных моделях.
Доктор Ригвед Тадвалкар (Rigved Tadwalkar), сертифицированный кардиолог в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, не участвовал в исследовании. Он объяснил, что, вероятно, новый препарат проявляет положительные вазотропные эффекты, свойственные другим лекарственным средствам на основе оксида азота. По мнению доктора Р. Тадвалкара, пероральный ингибитор PCSK-9 потенциально может стать альтернативой статинам для лечения пациентов с гиперхолестеринемией. Так, альтернативный препарат необходим для терапии лиц, у которых развились побочные эффекты статинотерапии.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Reports».
Оксид азота (NO) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения эндотелиальной функции, снижения артериального давления и модуляции углеводного обмена. В то же время в исследованиях не показано значительного влияния оксида азота на уровень холестерина.
В предыдущих исследованиях было продемонстрировано, что производное оксида азота регулирует биосинтез клеточных липидов у дрожжей.
В данном же исследовании проанализировано влияние производного оксида азота AL-1576 на уровень липидов в плазме крови мышей и человеческих клеточных линиях in vitro.
В исследовании было показано снижение уровня фермента PCSK-9 и уровня холестерина ЛПНП у мышей на 50% после 4 нед и на 70% после 8 нед перорального применения производного оксида азота AL-1576.
Доктор Роберт Салазар (Robert Salazar) объяснил, что статины способствуют снижению уровня холестерина в плазме крови за счет ингибирования синтеза холестерина в печени. Ингибиторы же PCSK-9 снижают уровень холестерина за счет деградации ЛПНП, циркулирующих в плазме крови.
Доктор Суброто Чаттерджи (Subroto Chatterjee), профессор педиатрии и директор Лаборатории биологии сфинголипидов и сосудистой биологии (Sphingolipid Signaling and Vascular Biology Laboratory), не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что исследуемый препарат AL-1576 также вызывал снижение уровня липопротеинов высокой плотности в плазме крови. В то же время, низкий уровень липопротеинов высокой плотности является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
По мнению исследователей, потенциально, пероральные ингибиторы PCSK-9 могут применяться для терапии пациентов с гиперхолестеринемией. В то же время необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности препарата AL-1576 у людей с гиперхолестеринемией.
По материалам www.medicalnewstoday.com
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