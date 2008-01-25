Новий ін'єкційний гідрогель сприяє загоєнню серцевої тканини після серцевого нападу
Міжнародна дослідницька група, до якої увійшли вчені з Ірландії, Іспанії, Швеції, Франції та Італії, розробила ін’єкційний гідрогель, який може допомогти відновити й запобігти подальшому пошкодженню серцевого м’яза після серцевого нападу. Результати дослідження були опубліковані в журналі «Science Translational Medicine».
Гідрогель заснований на базі унікальних біоматеріалів — еластиноподібних рекомбінаторів (elastin-like recombinamers), які компанія «BIOFORGE-UVa» розробила в пошуках передових гідрогелів для регенеративної медицини.
«Гідрогель було розроблено, щоб імітувати навколишнє середовище навколо серця після інфаркту, а потім адаптовано для захисту та прискорення регенерації серцевої тканини», — зазначив керівник проєкту професор Абхай Пандіт (Abhay Pandit).
Терапевтичний ефект від багаторазових ін’єкцій цього гідрогелю в серцеву тканину було оцінено під час першого в історії доклінічного дослідження такого роду, в ході якого була встановлена ефективність даного засобу для ремоделювання серцевої тканини після серцевого нападу.
Коли гідрогель вводили в серцевий м’яз незабаром після серцевого нападу, це призводило до меншого фіброзу (рубцювання серцевого м’яза) і збільшення утворення нових кровоносних судин на ураженій ділянці. Крім того, вчені спостерігали вищий рівень збереження кардіоміоцитів.
За матеріалами news-medical.net,
ілюстрація siliconrepublic.com
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