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Новости медицины и фармацииНовые возможности применения МРТ в кардиологии

Новые возможности применения МРТ в кардиологии

Опубликовано  24.12.2021

В новом исследовании, проведенном учеными из Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London) в сотрудничестве с Барселонским Университетом (University of Barcelona) были проанализированы данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 27 400 участников Британского Биобанка (UK Biobank).

Британский Биобанк — это масштабное когортное исследование. Оно включает подробные данные более 500 000 мужчин и женщин в возрасте 40–69 лет из различных районов Великобритании. Протокол исследования включает анкетирование, анализы крови на выбранные биомаркеры и у части участников — МРТ-визуализацию, а также данные об обращениях участников за медицинской помощью, случаях стационарного лечения и летальных исходах.

В исследовании была продемонстрирована эффективность радиомического метода анализа изображений сердца, полученного с помощью МРТ. Радиомика (Radiomics) — новое направление в медицинской науке. Оно заключается в том, что для интерпретации данных, полученных с помощью различных методов визуализации, в том числе МРТ, применяется их цифровая обработка и оценка с применением математических алгоритмов. Таким образом оценивается вероятность определенных патологических состояний и микроскопических изменений, исходя из имеющихся макроскопических изображений органов. Так, исследователи детально изучили морфологические и структурные показатели сердца и предположили, что многие факторы риска развития сердечных заболеваний, включая мужской пол, сахарный диабет, высокий уровень артериального давления, высокий уровень холестерина в крови и курение, приводят к развитию морфологических нарушений в миокарде. Ранее в эпидемиологических исследованиях была показана связь этих факторов риска с развитием как сердечно-сосудистых заболеваний, так и сердечно-сосудистых событий (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт и транзиторная ишемическая атака). Но корреляция структурных изменений миокарда у не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний участников в зависимости от наличия у них факторов риска развития таких болезней была проанализирована впервые.

Современные методы визуализации, применяемые в кардиологии, не могут полностью отразить сложность структуры сердца. Применяя метод радиомики для оценки данных, предоставленных с помощью МРТ-сканирования, возможно получить более точные данные о морфологическом состоянии сердца, чем при использовании стандартных методов визуализации.

Доктор Захра Раиси-Эстабраг (Zahra Raisi-Estabragh), преподаватель кардиологии в Лондонском университете королевы Марии, рассказала, что в исследовании были выявлены различия в линейных размерах, структуре и состоянии миокарда в зависимости от пола и возраста, а также корреляция структурных изменений и наличия у участников исследования факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Были отмечены отличия в паттернах ремоделирования миокарда у мужчин и женщин при наличии различных факторов риска сердечно-сосудистых болезней. Исследование является частью более широкой исследовательской программы по разработке методов радиомической визуализации. З. Раиси-Эстабраг считает, что этот новый метод может обеспечить большую точность диагностики, прогнозирование потенциального риска и исследование патоморфологических изменений, лежащих в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время исследователи изучают связь между морфологическими изменениями в сердечной мышце и риском развития приступов стенокардии. Доктор З. Раизи-Эстабраг подчеркивает необходимость дальнейших исследований как влияния факторов риска на состояние сердечной мышцы, так и связь выявленных изменений с потенциальным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com, www.frontiersin.org

Опубликовано  24.12.2021

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