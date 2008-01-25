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Новости медицины и фармацииНовые возможности нехирургического лечения миомы матки

Новые возможности нехирургического лечения миомы матки

Опубликовано  15.11.2023

Миома матки является наиболее частым показанием к проведению гистерэктомии. Женщины, подвергшиеся гистерэктомии, больше не могут иметь детей. При этом миоматозные узлы (фибромиомы) часто диагностируют у женщин репродуктивного возраста — в возрасте 20–40 лет. Фибромиома может привести к развитию обильных менструальных кровотечений, болевого синдрома и бесплодия.

Доктор Мишель Луи (Michelle Louie), оперирующий гинеколог и специалист по лечению миом клиники Мейо (Mayo Clinic), объяснила, что существует новая нехирургическая процедура удаления миомы.

Фибромиомы — это мышечные опухоли, которые растут в стенках матки. В большинстве случаев они доброкачественные.

«Даже небольшие миомы, в зависимости от их местоположения, могут вызывать нарушения менструального цикла или обильные менструации», — добавила доктор. Она сказала, что новый минимально инвазивный метод лечения, называемый «радиочастотной абляцией», позволяет эффективно удалить миому.

М. Луи подчеркнула, что эта технология не требует проведения разреза ткани матки для удаления миомы.

Врачи вводят в миому иглоподобное устройство, генерирующее радиочастотные тепловые волны. Таким образом ткань миомы разрушается и размер миомы уменьшается.

Важно, что после процедуры нет длительного периода восстановления. Доктор объяснила, что, по ее оценкам, восстановление после радиочастотной абляции миомы происходит наиболее быстро по сравнению с другими доступными техниками лечения/удаления миомы.

Симптомы миомы матки:

  • боль во время полового акта;
  • боль в области таза, ощущение давления в малом тазу;
  • обильные или продолжительные менструации;
  • частое мочеиспускание.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.11.2023

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