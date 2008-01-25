Новые рекомендации по маммографии: что следует знать женщинам?
Эрик Винер (Eric Winer), доктор медицинских наук, директор Йельского онкологического центра (Yale Cancer Center), а также президент и главный врач онкологической больницы Смилоу системы здравоохранения Йельского университета в Нью-Хейвене (Smilow Cancer Hospital Yale New Haven Health System), объяснил, что в течение многих лет ведется много споров о том, когда женщинам в возрасте 40–50 лет следует начинать проходить маммографию. Также Э. Винер рассказал про изменения в рекомендациях Целевой группы профилактических служб США (Preventive Services Task Force — USPSTF) по скринингу рака молочной железы.
Например, Американское онкологическое общество (American Cancer Society — ACS) рекомендует женщинам со средним риском развития онкопатологии молочной железы проходить маммографию каждый год в возрасте 45–54 лет. Женщины 55 лет и старше могут переходить на маммографию раз в 2 года или продолжать проходить маммографию ежегодно.
Новые рекомендации предназначены для женщин в возрасте 40 лет и старше и у которых средний риск развития рака молочной железы.
Группа подготовила обновленные рекомендации на основе систематического обзора исследований, сравнивающего эффективность стратегий скрининга рака молочной железы на основе маммографии по возрасту начала и прекращения скрининга, а также интервалам скрининга, использованию дополнительных методов визуализации, риска летального исхода от онкопатологии молочной железы и других данных.
Женщинам, у которых выявлен средний риск развития рака молочной железы, следует начинать проходить маммографию в возрасте 40 лет и затем проходить обследование 1 раз в 2 года до достижения 74 лет. Однако доктор Э. Винер объяснил, что женщинам, у которых у родственника 1-й степени родства (то есть мать и/или сестра) диагностирован рак молочной железы, обычно рекомендовано начинать скрининг на 10 лет ранее того возраста, в котором у родственницы диагностирован рак.
До недавнего времени USPSTF рекомендовала женщинам начинать проходить маммографию — рентгеновское исследование груди, показанное для выявления онкопатологии и других заболеваний молочной железы — в возрасте 50 лет.
Новая рекомендация не распространяется на женщин, принадлежащих к группе высокого риска, в том числе тех, у кого выявлен рак молочной железы, являющихся носителями генетических мутаций, которые повышают риск развития онкопатологии, имеющих высокую вероятность поражения молочной железы при предыдущих биопсиях или подвергнувшихся высокой дозе облучения грудной клетки в возрасте до 30 лет. Частоту скрининга рака молочной железы у женщин этой категории определяет лечащий врач индивидуально.
Женщинам из группы низкого риска рекомендовано начинать проходить маммографию в возрасте 45 лет и старше.
Важно, что по оценкам ряда экспертов, ежегодная маммография не приносит никакой пользы по сравнению с ее проведением раз в 2 года. В то же время доктор Э. Винер объяснил, что молодым женщинам, особенно из группы высокого риска, следует проявить осторожность и делать маммографию ежегодно в возрасте до 55 лет.
Какие еще шаги могут предпринять женщины для профилактики развития рака молочной железы?
- В исследованиях установлено, что регулярные физические упражнения могут снизить риск развития онкопатологии.
- Поддержание оптимальной массы тела также способствует снижению этого риска.
Рак молочной железы является 2-м по частоте раком у женщин в США.
Женщины должны знать, что методы лечения онкопатологии молочной железы постоянно совершенствуются. Кроме того, важно, что чем раньше диагностирован рак молочной железы, тем выше эффективность лечения.
По материалам www.yalemedicine.org
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