Общество сосудистой хирургии (Society for Vascular Surgery), Американский венозный форум (American Venous Forum) и Американское общество вен и лимфатических сосудов (American Vein and Lymphatic Society) опубликовали рекомендации по диагностике и лечению при варикозном расширении вен нижних конечностей.

Питер Гловицки (Peter Gloviczki), доктор медицинских наук из клиники Майо в Рочестере (Mayo Clinic in Rochester), штат Миннесота, с коллегами провели систематический обзор и метаанализ исследований эффективности лечения пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей. На основании полученных результатов анализа были сформулированы рекомендации по терапии таких больных.

Опубликованные материалы включают рекомендации по обследованию пациентов с варикозным расширением вен 2-го клинического класса, этиологии, анатомии, патологии. Авторы отмечают, что дуплексное ультразвуковое сканирование показано в качестве диагностического метода выбора для оценки венозного рефлюкса у пациентов с хроническим заболеванием вен нижних конечностей.

Рекомендации включают различные диагностические методы, виды оперативных и консервативных методов лечения, а также советы относительно дальнейшего наблюдения за состоянием пациента после проведения терапии.

Так, например, больным с симптоматическим варикозным расширением вен и аксиальным рефлюксом в большой или малой подкожной вене рекомендуется оперативное вмешательство. По оценкам экспертов, хирургическое лечение более эффективно по сравнению с длительным ношением компрессионного трикотажа. Как термическая, так и нетермическая абляция от уровня паха до уровня ниже колена рекомендуется пациентам с симптоматическим аксиальным рефлюксом большой подкожной вены.

Больным с симптоматическим рефлюксом в переднюю добавочную или заднюю добавочную большую подкожную вену рекомендуется проведение абляции рефлюксирующего венозного ствола и сопутствующая флебэктомия или склеротерапия (в том числе с применением полидоканола) под ультразвуковым контролем.

Пациентам после оперативного вмешательства рекомендовано последующее наблюдение в течение как минимум 3 мес. Больным с рецидивирующими симптомами показано более длительное наблюдение. У пациентов с остаточными симптомами после оперативного лечения следует выполнить дуплексное ультразвуковое сканирование для оценки состояния венозного русла.

П. Гловицки подчеркнул, что основная цель разработки этих рекомендаций заключалась в том, чтобы учесть последние научные данные и предоставлять пациентам эффективное, научно обоснованное лечение.

Рекомендации опубликованы в журнале «Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders».

По материалам www.medicalxpress.com, www.jvsvenous.org