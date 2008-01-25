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Новости медицины и фармацииНовые антикоагулянтные свойства диметилфумарата для лечения ДВС-синдрома при сепсисе и COVID-19

Новые антикоагулянтные свойства диметилфумарата для лечения ДВС-синдрома при сепсисе и COVID-19

Опубликовано  21.06.2023

Ученые из Дублинского Тринити-колледжа (Trinity College Dublin), Ирландия, недавно установили, что препарат диметилфумарат способен блокировать свертывание крови при различных инфекциях, что вселяет надежду на возможность его применения в лечении целого ряда заболеваний, например, жизнеугрожающего синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома), который довольно часто возникает в результате тяжелых бактериальных инфекций, сопровождающихся сепсисом, или некоторых вирусных инфекций, таких как COVID-19.

В ведущем международном журнале «Nature Communications» доктор Тристрам Райан (Dr. Tristram Ryan) и профессор Люк О’Нил (Professor Luke O’Neill) из Института биомедицинских наук Трининти (Trinity Biomedical Sciences Institute (TBSI)) с коллегами из Королевского колледжа хирургов в Ирландии (Royal College of Surgeons in Ireland), Польши, Германии и Австралии описывают, что диметилфумарат и родственное ему экспериментальное лекарственное средство под названием 4-OI способны остановить коагуляцию за счет снижения продукции тканевого фактора свертывания крови (фактора свертывания крови III).

Ученые показали, что антикоагулянтный механизм диметилфумарата включает блокаду специфических белков — интерферонов, которые способствуют высвобождению тканевого фактора свертывания крови.

Д-р Райан отметил: «ДВС-синдром является одной из основных причин смерти во всем мире, поэтому мы надеемся, что наши результаты могут привести к появлению новых методов лечения, которые спасут жизни людей».

Команда исследователей продемонстрировала, что жизнеугрожающее свертывание крови может быть предупреждено у мышей, зараженных кишечной палочкой — E. coli и золотистым стафилококком — Staph. aureus, а также в ответ на действие вируса SARS-CoV2, вызывающего COVID-19.

Ученые также выявили, что процесс свертывания крови был нарушен в образцах крови пациентов больницы Сент-Джеймс (St James’s hospital) с тяжелым течением COVID-19.

«Мы надеемся, что наша работа приведет к созданию более эффективных методов лечения, чтобы остановить опасное свертывание крови, которое может возникнуть у пациентов с тяжелыми инфекциями, включая COVID-19», — подчеркнул профессор О’Нил.

Д-р Райан добавил: «Диметилфумарат уже применяется для лечения таких заболеваний, как псориаз и рассеянный склероз, и может быть использован для лечения сепсиса и COVID-19, а 4-OI может быть использован для разработки совершенно новой терапии».

По материалам worldpharmanews.com

Опубликовано  21.06.2023

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