Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНовое лечение очаговой алопеции направлено на взрослых и подростков

Новое лечение очаговой алопеции направлено на взрослых и подростков

Опубликовано  13.07.2023

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило новое лекарственное средство для лечения тяжелой очаговой алопеции. Очаговая алопеция — аутоиммунное состояние, которое приводит к внезапной, часто обезображивающей, частичной или полной потере волос на коже головы, лица или тела человека.

Первый препарат для лечения очаговой алопеции стал доступен в июне 2022 г. Новый препарат был одобрен для лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.

Бретт Кинг, доктор медицинских наук, дерматолог из Йельского университета, участвовал в разработке и тестировании обоих препаратов и занимался лечением пациентов с очаговой алопецией в течение последнего десятилетия. Б. Кинг подчеркнул, что появление нового препарата существенно меняет подход к лечению очаговой алопеции у детей в возрасте 12 лет и старше.

Ранее одобрен препарат барицитиниб. Одобренный FDA в этом году препарат — ритлецитиниб. Оба препарата рецептурные.

Что такое очаговая алопеция и почему важен новый препарат?

В США очаговая алопеция наблюдается у примерно 7 млн человек. При этом аутоиммунном заболевании иммунная система организма повреждает волосяные фолликулы. В результате волосы выпадают, часто пучками. Выпадение волос при этом может наблюдаться на любой части тела, чаще на голове и лице, включая брови и ресницы. Очаговая алопеция может исчезать самостоятельно, особенно при незначительной выраженности процесса. Но в ряде случаев очаговое выпадение волос устойчивое.

Очаговая алопеция одинаково часто выявляется у мужчин и у женщин. Это заболевание может наблюдаться у лиц различного возраста, но чаще выявляется в возрасте 20–30 лет.

Очаговая алопеция отличается от андрогенетической алопеции (известной как «облысение по мужскому типу» у мужчин), которая со временем постепенно прогрессирует.

До недавнего времени не существовало эффективных лекарственных средств для лечения очаговой алопеции. Зачастую пациентам были рекомендованы инъекции стероидов и местные лекарственные средства.

Б. Кинг отметил, что у многих пациентов очаговая алопеция диагностируется в возрасте младше 18 лет. Он подчеркнул, что лечение детей очень важно. У многих из них развиваются депрессия и тревога из-за алопеции, и многие отказываются от занятий спортом или общественной деятельности; некоторые даже бросают школу.

Ритлецитиниб также может применяться в лечении взрослых.

Важно, что на сегодня одобрено два препарата для лечения очаговой алопеции. Каждый из них эффективен не у всех пациентов. Соответственно, возможности терапии пациентов возрастают.

Как барицитиниб и ритлецитиниб лечат очаговую алопецию?

Барицитиниб и ритлецитиниб предназначены для перорального лечения. Принимать их следует 1 раз в сутки. Оба препарата являются ингибиторами янус-киназы (JAK) — ингибируют клеточные сигналы, обусловливающие развитие воспаления. Ингибиторы JAK применяются в лечении широкого спектра заболеваний, включая ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника и миелофиброз (редкий вид рака крови), а также экзему, витилиго и другие кожные заболевания.

Б. Кинг сообщил, что на сегодня необходимо понять, почему ингибиторы янус-киназ неэффективны у некоторых пациентов. Это необходимо для повышения эффективности терапии и разработки других методов лечения.

В клиническом исследовании показано, что у 23% пациентов, принимавших ритлецитиниб, наблюдалось снижение потери волос на голове через 6 мес по сравнению с 1,6% пациентов в группе плацебо. В течение дополнительных 24 нед лечения доля пациентов, у которых отросли волосы на голове, увеличилась до 40%.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The Lancet».

В клиническом исследовании барицитиниба показано, что у около 40% участников, принимавших препарат, восстановилась большая часть волос или все волосы к 36-й неделе терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».

Побочные эффекты этих препаратов включают акне, инфекции верхних дыхательных путей. Кроме того, существует вероятность развития побочных эффектов, возможных при применении всех ингибиторов JAK, включая серьезные инфекции, рак, тромбозы, инфаркт миокарда, инсульт и летальный исход.

По материалам www.yalemedicine.org

Опубликовано  13.07.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости