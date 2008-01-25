Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило новое лекарственное средство для лечения тяжелой очаговой алопеции. Очаговая алопеция — аутоиммунное состояние, которое приводит к внезапной, часто обезображивающей, частичной или полной потере волос на коже головы, лица или тела человека.

Первый препарат для лечения очаговой алопеции стал доступен в июне 2022 г. Новый препарат был одобрен для лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.

Бретт Кинг, доктор медицинских наук, дерматолог из Йельского университета, участвовал в разработке и тестировании обоих препаратов и занимался лечением пациентов с очаговой алопецией в течение последнего десятилетия. Б. Кинг подчеркнул, что появление нового препарата существенно меняет подход к лечению очаговой алопеции у детей в возрасте 12 лет и старше.

Ранее одобрен препарат барицитиниб. Одобренный FDA в этом году препарат — ритлецитиниб. Оба препарата рецептурные.

Что такое очаговая алопеция и почему важен новый препарат?

В США очаговая алопеция наблюдается у примерно 7 млн человек. При этом аутоиммунном заболевании иммунная система организма повреждает волосяные фолликулы. В результате волосы выпадают, часто пучками. Выпадение волос при этом может наблюдаться на любой части тела, чаще на голове и лице, включая брови и ресницы. Очаговая алопеция может исчезать самостоятельно, особенно при незначительной выраженности процесса. Но в ряде случаев очаговое выпадение волос устойчивое.

Очаговая алопеция одинаково часто выявляется у мужчин и у женщин. Это заболевание может наблюдаться у лиц различного возраста, но чаще выявляется в возрасте 20–30 лет.

Очаговая алопеция отличается от андрогенетической алопеции (известной как «облысение по мужскому типу» у мужчин), которая со временем постепенно прогрессирует.

До недавнего времени не существовало эффективных лекарственных средств для лечения очаговой алопеции. Зачастую пациентам были рекомендованы инъекции стероидов и местные лекарственные средства.

Б. Кинг отметил, что у многих пациентов очаговая алопеция диагностируется в возрасте младше 18 лет. Он подчеркнул, что лечение детей очень важно. У многих из них развиваются депрессия и тревога из-за алопеции, и многие отказываются от занятий спортом или общественной деятельности; некоторые даже бросают школу.

Ритлецитиниб также может применяться в лечении взрослых.

Важно, что на сегодня одобрено два препарата для лечения очаговой алопеции. Каждый из них эффективен не у всех пациентов. Соответственно, возможности терапии пациентов возрастают.

Как барицитиниб и ритлецитиниб лечат очаговую алопецию?

Барицитиниб и ритлецитиниб предназначены для перорального лечения. Принимать их следует 1 раз в сутки. Оба препарата являются ингибиторами янус-киназы (JAK) — ингибируют клеточные сигналы, обусловливающие развитие воспаления. Ингибиторы JAK применяются в лечении широкого спектра заболеваний, включая ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника и миелофиброз (редкий вид рака крови), а также экзему, витилиго и другие кожные заболевания.

Б. Кинг сообщил, что на сегодня необходимо понять, почему ингибиторы янус-киназ неэффективны у некоторых пациентов. Это необходимо для повышения эффективности терапии и разработки других методов лечения.

В клиническом исследовании показано, что у 23% пациентов, принимавших ритлецитиниб, наблюдалось снижение потери волос на голове через 6 мес по сравнению с 1,6% пациентов в группе плацебо. В течение дополнительных 24 нед лечения доля пациентов, у которых отросли волосы на голове, увеличилась до 40%.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The Lancet».

В клиническом исследовании барицитиниба показано, что у около 40% участников, принимавших препарат, восстановилась большая часть волос или все волосы к 36-й неделе терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».

Побочные эффекты этих препаратов включают акне, инфекции верхних дыхательных путей. Кроме того, существует вероятность развития побочных эффектов, возможных при применении всех ингибиторов JAK, включая серьезные инфекции, рак, тромбозы, инфаркт миокарда, инсульт и летальный исход.

По материалам www.yalemedicine.org