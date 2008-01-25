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Новости медицины и фармацииНовая Зеландия запустит экспериментальное приложение для раннего выявления COVID-19

Новая Зеландия запустит экспериментальное приложение для раннего выявления COVID-19

Опубликовано  16.04.2021

15 апреля 2021 г. официальные лица Новой Зеландии объявили, что в стране будет протестировано приложение, которое использует данные умных часов для выявления COVID-19 за несколько дней до установления диагноза.

До 500 рабочих в приграничных зонах добровольно поучаствуют в месячном пилотном проекте с использованием elarm-приложения, созданного новозеландской компанией Datamine в области искусственного интеллекта, которое, как сообщает генеральный директор Datamine Пол О’Коннор (Paul O’Connor),  может определить наличие заражения COVID-19 за 2–3 дня до появления симптомов с точностью 83%.

Приложение собирает данные о частоте сердечных сокращений, частоте дыхания и температуре тела от Fitbits, Apple Watch и других носимых устройств, а затем использует искусственный интеллект для выявления небольших изменений этих показателей, которые могут указывать на то, что человек заражен COVID-19.

Работники в приграничных зонах были выбраны для пилотного проекта, потому что Новая Зеландия практически устранила распространение вируса внутри страны, что сделало персонал, работающий на передовой и взаимодействующий с путешественниками, более уязвимым, чем остальное население.

«Если приложение elarm реализует свой потенциал, оно может предоставить раннее уведомление нашим критически важным пограничным сотрудникам, если они заболеют. Это означает, что они могут предпринять соответствующие действия, такие как самоизоляция и тестирование на COVID-19», — говорится в заявлении Шейн Хантер (Shayne Hunter), заместителя генерального директора по данным и цифровым технологиям Министерства здравоохранения Новой Зеландии.

По материалам www.forbes.com

Опубликовано  16.04.2021

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