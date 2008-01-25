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Новости медицины и фармацииНочное недержание мочи у детей: что делать?

Ночное недержание мочи у детей: что делать?

Опубликовано  23.01.2023

Ночное недержание мочи, или ночной энурез, представляет собой непроизвольное выделение мочи во время сна. В раннем детском возрасте оно является нормальным. По оценкам экспертов, ночное недержание мочи у детей в возрасте младше 7 лет не является патологией. В чем же причины и что делать, если ребенок растет, а недержание мочи сохраняется?

Ночное недержание мочи является дополнительным стрессовым фактором для детей старшего возраста. В то же время у большинства из них ночной энурез проходит самостоятельно к 12 годам.

Существует два основных типа ночного недержания мочи: первичное ночное недержание мочи: у ребенка не наблюдается недержания мочи днем, в то же время ночью происходит непроизвольное мочеиспускание; вторичное ночное недержание мочи: после периода, когда у ребенка не было ночных непроизвольных мочеиспусканий, развивается рецидив ночного энуреза.

Причины ночного недержания мочи:

  • семейный анамнез: у родителей около 40–50% детей с ночным недержанием мочи в детстве отмечали ночной энурез;
  • сахарный диабет;
  • инфекция мочевыводящих путей;
  • вагинит;
  • глубокий сон;
  • небольшой размер мочевого пузыря или длительное созревание нервов, иннервирующих мочевой пузырь и сфинктеры;
  • хронический запор.

Как помочь ребенку оставаться сухим всю ночь?

Лечение обычно не требуется при первичном ночном недержании мочи или у детей в возрасте младше 7 лет.

Детям в возрасте старше 7 лет и с вторичным недержанием мочи эксперты рекомендуют:

  • ограничить прием жидкости вечером. Родителям следует поощрять ребенка пить много жидкости в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и уменьшить жажду вечером. Избегать напитков с высоким содержанием сахара или кофеина вечером. Следует ограничить прием напитков за 2 ч до сна;
  • необходимо включить мочеиспускание в перечень ритуалов перед сном. Начните подготовку ко сну с мочеиспускания, а затем попросите ребенка сходить в туалет непосредственно перед тем, как заснуть;
  • установите будильник для ночного мочеиспускания. Некоторые дети могут оставаться сухими, опорожняясь посреди ночи. Например, родитель может установить будильник, разбудить ребенка в полночь, чтобы он сходил в туалет, а затем вернулся в постель;
  • используйте сигнализатор влажности или мочевой будильник. Эти безрецептурные устройства, также называемые сигнализаторами ночного недержания мочи, подключаются к сигнализатору с батарейным питанием. При повышении влажности вследствие мочеиспускания устройство будит ребенка. Таким образом, ребенок приучается просыпаться для того, чтобы сходить в туалет. Этот подход требует времени, мотивации и терпения как со стороны ребенка, так и со стороны родителей. В то же время он является одним из наиболее безопасных;
  • при неэффективности вышеперечисленных методов следует обратиться к врачу. Специалист может порекомендовать прием рецептурных препаратов. Так, может быть назначен десмопрессин. Это лекарственное средство способствует задержке воды в организме, поэтому мочевой пузырь ребенка не переполняется за ночь. Есть несколько возможных побочных эффектов препаратов, которые следует обсудить с лечащим врачом вашего ребенка. Лекарство более эффективно у детей старшего возраста, и общий показатель эффективности составляет около 30%.

Что не следует делать при ночном недержании мочи у ребенка?

Ночное недержание мочи может расстраивать и смущать детей. Оно может вызвать беспокойство, особенно у детей, планирующих ночевку с друзьями. Родителям следует оказывать эмоциональную поддержку ребенку. При этом не следует:

  • ругать ребенка. Дети мочатся в постель не из-за лени или злости. Крик или выражение родительского разочарования станут для ребенка дополнительным стрессовым фактором и могут подорвать его уверенность в себе;
  • воздерживаться от употребления жидкости в течение всего дня! В зависимости от возраста детям необходимо употреблять 4–8 чашек воды в день. Ограничивать употребление жидкости следует только перед сном;
  • намеренно смущать ребенка. Обсуждение ночного недержания мочи у детей с их сверстниками или членами семьи может усилить тревогу и смущение ребенка и не является положительной мотивацией;
  • сравнивать детей. Все дети разные и развиваются в индивидуальном темпе. Они не могут контролировать скорость созревания нервов в мочевом пузыре или его размер. Не следует приводить ребенку в пример братьев, сестер или сверстников, так как это только усилит стресс и снизит самооценку;
  • ожидать мгновенных результатов. Иногда все, что нужно ребенку, — это время и поддержка родителя. Не существует быстрых способов решить проблему ночного недержания мочи. Будьте терпеливы, добры и сострадательны. Помните, что ночное недержание мочи не является чьей-либо виной. Ваш ребенок не ленив и делает это не специально. Кроме того, ночной энурез  в значительной степени передается по наследству.

При уменьшении массы тела у ребенка, жжении при мочеиспускании или помутнении мочи, недержании мочи в дневное время или повышенной жажде следует безотлагательно обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть признаками развития других заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  23.01.2023

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