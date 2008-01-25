Нифуроксазид: вопросы и ответы

Нифуроксазид — препарат из группы кишечных антисептиков, который по своей химической структуре является производным нитрофурана. Лекарственное средство подавляет размножение большинства представителей патогенной кишечной микрофлоры. Механизм действия нифуроксазида обусловлен угнетением активности дегидрогеназ и нарушением синтеза белка в бактериях. После перорального приема нифуроксазид не всасывается в пищеварительном тракте и создает высокую концентрацию в кишечнике. Практически не проявляет системных побочных эффектов.

С какой целью принимают нифуроксазид?

Нифуроксазид предназначен для лечения лиц с острой диареей инфекционной этиологии. Некоторые производители также указывают, что нифуроксазид можно применять при хронической диарее.

Против каких бактерий действует нифуроксазид?

Нифуроксазид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., в том числе Enterobacter cloacae, Citrobacter spp., Hafnia spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae.

Как быстро начинает действовать нифуроксазид?

Лечебный эффект нифуроксазида достигается уже с первых часов лечения. Однако диарея как симптом может сохраняться еще некоторое время, поскольку даже после полноценной эрадикации возбудителя воспалительные реакции со стороны слизистой оболочки кишечника регрессируют постепенно.

В каких формах выпускается нифуроксазид?

Нифуроксазид выпускают в форме:

таблеток или капсул для приема внутрь 100; 200 мг;

суспензии оральной 200 мг/5 мл, 220 мг/5 мл.

Как правильно принимать препарат нифуроксазид?

Нифуроксазид принимают внутрь, независимо от приема пищи. Детям в возрасте 6—18 лет назначают 200 мг 3–4 раза в сутки (интервал между приемами — 6–8 ч). Взрослым в возрасте старше 18 лет — 200 мг 4 раза в сутки (интервал между приемами — 6 ч).

Лечение нифуроксазидом не исключает необходимости соблюдать режим питания и регидратации. Если диарея не прекращается после 3 сут терапии, необходимо пересмотреть дозу препарата и принять решение относительно дальнейшей лечебной тактики. При необходимости применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста и состояния пациента и интенсивности диареи. В случае назначения пероральной или внутривенной регидратации необходимо следовать инструкциям по разведению и применению предназначенных для этого растворов. Следует учитывать рекомендации по режиму питания во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков. Следует отдать предпочтение рису. Решение о применении молочных продуктов принимают в зависимости от конкретного случая. Если диарея сопровождается клиническими проявлениями, указывающие на агрессивное течение заболевания (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), нифуроксазид нужно назначать вместе с антибактериальными лекарственными средствами, которые применяют при кишечных инфекциях, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в системный кровоток. Лекарственное средство не назначать в качестве монотерапии при кишечных инфекциях, осложненных септицемией.

Как принимать нифуроксазид при отравлении?

Нифуроксазид является кишечным антисептиком, а не препаратом для лечения пациентов с отравлением. Хотя симптомы кишечной инфекции и отравления могут быть очень похожими (например тошнота, боль в животе), окончательное решение о тактике лечения должен принимать врач.

Сколько дней можно пить нифуроксазид?

Обычно продолжительность курса лечения нифуроксазидом составляет 5–7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу.

Можно ли принимать нифуроксазид на голодный желудок?

Можно принимать нифуроксазид как с пищей, так и натощак. Лечебный эффект нифуроксазида не зависит от рН кишечного содержимого.

Как принимать сироп нифуроксазида?

Нифуроксазид в форме сиропа принимают внутрь, независимо от приема пищи, через равные промежутки времени. Перед применением суспензию необходимо взболтать. Для дозирования используется мерная ложка (емкость 5 мл), градуированная по 2,5 мл, которая вложена в упаковку:

дети в возрасте 1–6 мес: по 2,5 мл суспензии 2–3 раза в сутки;

дети в возрасте 7 мес — 2 года: по 2,5 мл суспензии 4 раза в сутки;

дети в возрасте 3–7 лет: по 5 мл суспензии 3 раза в сутки;

дети в возрасте старше 7 лет и взрослые: по 5 мл суспензии 4 раза в сутки.

Какие нежелательные эффекты могут развиваться при приеме нифуроксазида?

При приеме нифуроксазида могут наблюдаться аллергические реакции — аллергический ринит, ангионевротический отек, крапивница, зуд. Кроме того, могут появляться боль в животе, тошнота, рвота, обострение диареи. Эти симптомы являются транзиторными и не требуют прекращения лечения.