В новом проекте клинического руководства Национального института здравоохранения и совершенства медицинской помощи (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) дана рекомендация применять дапаглифлозин для лечения некоторых пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Дапаглифлозин — это ингибитор натрий-глюкозного ко-транспортера-2 (Sodium-glucose co-transporter-2 — SGLT2), и это первый ингибитор SGLT2, рекомендованный NICE как метод лечения больных с ХБП.

По данным NICE, включение дапаглифлозина в текущую схему стандартного лечения значительно уменьшает риск снижения функции почек, прогрессирования ХБП до терминальной стадии или летального исхода в связи с декомпенсацией функции почек или сердечно-сосудистой системой.

Клинические руководства NICE относительно лечения ХБП рекомендуют ингибиторы SGLT2 для людей с ХБП и сахарным диабетом II типа. В клинических руководствах также отмечается, что проводились исследования для оценки эффективности применения ингибиторов SGLT2 у пациентов с ХБП, у которых не диагностирован сахарный диабет, однако сегодня нет достаточного количества доказательств эффективности препарата у таких больных.

Мейндерт Бойзен (Meindert Boysen), заместитель генерального директора и директор Центра оценки медицинских технологий NICE, отмечает: «Дапаглифлозин является многообещающим препаратом для лечения пациентов с ХБП, поскольку он замедляет процесс прогрессирования заболевания. За счет предотвращения прогрессирования ХБП препарат значительно улучшает качество жизни больных. Таким образом, включение дапаглифлозина в стандартную схему лечения позволяет снизить риск развития терминальной стадии ХБП».

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com