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Новости медицины и фармацииНеврастения: причины, симптомы, терапия и профилактика

Неврастения: причины, симптомы, терапия и профилактика

Опубликовано  13.03.2023

Что такое неврастения?

Неврастения (неврастенический невроз, или психоневроз — устаревшие названия) — психическое нарушение или функциональное состояние центральной нервной системы с повышенной чувствительностью к сигналам внешней и внутренней среды. Неврастения относится к диссоциативным расстройствам, влияет на интегрированные функции, такие как память, сознание, идентичность, эмоции, восприятие, репрезентация тела, двигательный контроль и поведение (C. Devillé et al., 2014).

В конце XX в. врачи на Западе и в Японии связывали причину появления неврастении с развитием современной цивилизации, социальными и культурными проблемами (Kyu-Hwan Sihn, 2022).

Согласно теории Зигмунда Фрейда (известный австрийский психоаналитик, психиатр, невролог, основавший психоанализ), неврастения — это стратегия преодоления трудностей, вызванная безуспешно подавленными эмоциями из прошлого опыта. По мнению Карла Густава Юнга, швейцарского психиатра, основателя аналитической психологии, это столкновение сознательных и бессознательных событий, то есть конфликт между двумя психическими событиями.

Неврастения сопровождается возникновением тяжелых для человека переживаний неудач, неудовлетворения потребностей, недостижимости жизненных целей, возникает вследствие какой-либо потери. В отличие от психоза, при неврастении человек полностью осознает факт своего нарушения. Неврастения проявляется нарушениями эмоциональной сферы и соматовегетативными симптомами (Фармацевтическая энциклопедия).

Классификация неврастении

Различают несколько видов неврастении:

  • истерический невроз (конверсионное расстройство) — проявляется тремором или трудностями при ходьбе, потерей равновесия, затруднением глотания или ощущением «кома в горле», судорогами, может возникнуть паралич, расстройство речи, нарушение координации движений;
  • невроз навязчивых состояний (обсессивно-компульсивное расстройство) — это состояние включает повторяющиеся навязчивые мысли, поведение, страхи;
  • депрессивная неврастения (дистимическое расстройство) — проявляется бессонницей или повышенной сонливостью, утомляемостью или упадком сил, изменениями в питании, низкой самооценкой или ощущением безнадежности, раздражительностью. Человек теряет интерес к деятельности, которая когда-то доставляла удовольствие (Фармацевтическая энциклопедия);
  • неврастения вследствие военных действий, известная как посттравматическое стрессовое расстройство. Связана с чрезмерным стрессом и неспособностью функционировать в повседневной жизни после глубоко травмирующих событий (Felman A. et al., 2018).

Причины неврастенического невроза

В этиопатогенезе невроза различают нейробиологические, нейрофизиологические и генетические факторы. Органические изменения головного мозга при неврастении обычно отсутствуют. Невротизм (состояние тревожности, эмоциональной неустойчивости, депрессивности) сохранил свою роль в развитии невротических расстройств (Santosh Kumar Chaturvedi et al., 2004).

Причины, вызывающие неврастению:

  • хронический стресс;
  • эмоциональные переживания;
  • неспособность решать проблемы;
  • употребление алкоголя в больших количествах;
  • прием наркотических средств;
  • интеллектуальное, физическое или психоэмоциональное перенапряжение;
  • хронические заболевания.

Люди с неврастенией неспособны справляться с раздражителями внешней среды (проблемами на работе, дома, наличием финансовых трудностей, недостаточным отдыхом), порождающими стресс. Невротические заболевания обусловлены нарушением обмена нейромедиаторов, гормонов, витаминов и других биологически активных веществ, необходимых для нормального функционирования центральной нервной системы.

Как определить неврастению? Первые признаки и клинические симптомы

Ранние признаки неврастении: бессонница, тревожность, конфликтность, снижение работоспособности, нарушение пищеварения, вегетативные проявления (тремор, повышенное потоотделение). Соматические симптомы, ассоциированные с вегетативными нарушениями, ярко выражены у пациентов с тревожными расстройствами (Zheng F. et al., 2019).

Для самодиагностики можно провести тест на неврастению. В опросниках (нейробиологических тестах психического состояния) есть вопросы, с помощью которых можно определить обсессивно-фобические нарушения, тревогу, истерию, астению, вегетативные расстройства, невротическую депрессию.

К частым симптомам неврастении относят:

  • эмоциональную нестабильность;
  • беспокойство;
  • нежелание общаться;
  • сложности с принятием решений;
  • фобии;
  • плаксивость;
  • снижение памяти и внимания;
  • обидчивость;
  • нервозность и раздражительность;
  • самопроизвольные движения;
  • наличие тревожных мыслей, склонность к депрессивным реакциям, страхам;
  • бессонницу или сон с ночными кошмарами;
  • истощение;
  • утомляемость.

Среди соматовегетативных (физических) симптомов неврастении выделяют:

  • учащение сердцебиения;
  • озноб;
  • гипергидроз;
  • ощущение «комка» в горле, нехватки воздуха;
  • диспепсические проявления;
  • головокружение;
  • тремор конечностей;
  • боль в мышцах (Фармацевтическая энциклопедия).

Иногда пациенты жалуются на боль в области сердца, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления без органического поражения сердца и сосудов при физикальном обследовании. В этом случае врач может диагностировать психовегетативный синдром по кардиальному типу. Это клинический синдром, характеризующийся вегетативной дисфункцией и связанный с нарушением сердечно-сосудистой функции. Его вызывает интенсивное эмоциональное возбуждение или постоянное состояние напряжения, которое не может быть физиологически устранено. Психовегетативный синдром по кардиальному типу характеризуется сердечно-сосудистыми и системными симптомами: усиленным сердцебиением, одышкой, прекардиальной болью и утомляемостью. Предикторами этого состояния часто являются семейные, социальные и психологические факторы (Zheng F. et al., 2019).

Особенности неврастении у детей

Неврастения у детей проявляется:

  • обсессивно-компульсивными симптомами;
  • энурезом или энкопрезом (недержание мочи или кала);
  • сосанием большого пальца,
  • кусанием ногтей;
  • фобиями;
  • частыми ссорами с родителями;
  • заиканием.

На развитие неврастении у детей влияет среда, в которой растет ребенок. Согласно теории З. Фрейда, проявления неврастении у детей возникают вследствие бессознательных конфликтов, особенно в возрасте 4–6 лет. К бессознательным конфликтам относят совокупность телесных ощущений и влечений ребенка, комплексов, воспоминаний, которые находятся на бессознательном уровне без контроля «Я» человека, например, подавление желаний ребенка вследствие родительских установок.

Возможные осложнения неврастении

Если не лечить пациента с неврастенией, у человека могут развиться панические атаки, депрессия. Нарушается социальная и трудовая адаптация, возможны нейроциркуляторная и вегетососудистая дистония, бессонница, постоянная головная боль, вестибулопатия.

Лечение при неврастении

Как лечить пациента с неврастенией? При неврастении эффективны фармакотерапия, психотерапия (проведение групповой или индивидуальной техники, психоанализа, арт-терапии, поведенческой терапии, интерпретации и анализа сновидений), физиотерапия и гипнотерапия.

Лицам с неврастенией показаны различные формы терапии, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, которая поможет справиться с негативными моделями мышления, жизненными переживаниями и трудностями.

Как восстановить сон при неврастении? При бессоннице эффективны дыхательные упражнения, приложения для медитации. Они помогут пережить стрессовые периоды и улучшить сон. Если эти техники не помогают, важно обратиться к врачу.

Медикаментозное лечение

При неврастении врач может назначить:

  • седативные и ноотропные препараты;
  • транквилизаторы;
  • антидепрессанты;
  • витаминно-минеральные комплексы.

Профилактика неврастении

Согласно рекомендациям специалистов, для профилактики неврастении следует:

  • ежедневно посвящать время физическим упражнениям — лучше всего 30 мин, но даже 15-минутная прогулка может помочь человеку почувствовать себя лучше;
  • при первых признаках тревожности поговорить с родным человеком, знакомым. Важно рассказать семье или друзьям, что вызывает тревогу;
  • высыпаться — недостаток сна может усугубить тревогу и стресс, рекомендовано спать по 8 часов каждую ночь;
  • сократить употребление алкоголя и кофеина, так как они также могут усугубить состояние тревоги. Вместо этого рекомендовано употреблять достаточное количество воды;
  • сбалансированное питание — важен каждый прием пищи (завтрак, обед и ужин).

Если эти меры не помогают, необходимо проконсультироваться с врачом.

Внутренние конфликты и неврастения

Неврастения характеризуется значительной тревогой или другими эмоциональными проявлениями, такими как стойкие и иррациональные страхи, навязчивые мысли, компульсивные действия, диссоциативные состояния, соматические проявления. Симптомы данной патологии не связаны с грубой дезорганизацией личности, полным отсутствием понимания или потерей контакта с реальностью (по сравнению с психозом). Неврастению обычно рассматривают как наличие внутренних конфликтов и вызываемой ими тревогой. Для лечения таких пациентов эффективны фармакотерапия, психотерапия, физиотерапия и гипнотерапия.

Опубликовано  13.03.2023

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