Немецкие учителя попробуют выявлять COVID-19

Школы земли Гессен начали исследование с участием 1000 учителей по использованию антигенных экспресс-тестов на COVID-19. «Регулярное проведение экспресс-тестов на антигены позволяет рано выявлять инфекции», — пояснил предпосылки к проведению исследования министр социальных дел Кай Клозе (Kai Klose) после визита в дармштадтскую компанию «R-Biopharm AG» 14 сентября. Фактор времени играет важную роль в процессе диагностики. Тесты быстрые и несложные, и в принципе их может сделать любой.

«Учеба в безопасной школе» (Safe School Studie) — это научное исследование. Среди прочего, оно посвящено изучению новых возможностей использования антигенных экспресс-тестов на Sars-CoV-2. Исследование финансируется Министерством культуры (Kultusministerium) и поддерживается Министерством социальных дел (Sozialministerium).

Цель состоит в том, чтобы выяснить, в какой степени экспресс-тесты на антигены могут эффективно дополнять исследования методом полимеразной цепной реакции. «Мы ожидаем важных результатов для разработки надежных процедур и стратегий тестирования», — подчеркнул К. Клозе. По словам представителя министерства, на прошлой неделе учителям было разослано письмо с вопросом, хотят ли они принять участие.

По материалам sueddeutsche.de; r-biopharm.com