Немецкая Curevac приступает к исследованиям III фазы

Немецкая биотехнологическая компания Curevac делает еще один шаг на пути к получению разрешения на свою вакцину СVnCoV для профилактики COVID-19. Так, 14 декабря началось крупное клиническое исследование фазы III, к которому планируют привлечь более 35 000 участников. По словам официального представителя, Curevac ожидает первых результатов в конце I кв. 2021 г.

О СVnCoV

CureVac начала разработку вакцины-кандидата для профилактики COVID-19 на основе мРНК в январе 2020 г. СVnCoV содержит оптимизированную, химически не модифицированную мРНК, кодирующую полноразмерный спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Клинические исследования I и II фазы начали в июне и сентябре 2020 г. соответственно. Промежуточные данные исследования I фазы, представленные в ноябре 2020 г., показали, что CVnCoV в целом хорошо переносится во всех исследованных дозовых режимах и вызывает гуморальный иммунный ответ наряду с активацией Т-клеток. По выраженности он был сравним с таковым у пациентов, выздоровевших от COVID-19. Так, в исследовании I фазы вакцину вводили 250 здоровым добровольцам в возрасте 18–60 лет для проверки ее переносимости и иммуногенности. На втором этапе с конца лета в клинических центрах Перу и Панамы были вакцинированы 690 добровольцев. В предстоящем ключевом исследовании фазы IIb/III дозу вакцины повышают до 12 мкг. Ожидается, что только в Тюбингене в ближайшие недели вакцину получит 1000 человек. Половина субъектов получила вакцину, другая половина — плацебо.

CureVac NV недавно договорилась с компанией Fareva относительно производства вакцины-кандидата CVnCoV. По условиям соглашения, данная контрактная производственная организация семейного типа предоставит свои мощности для наполнения флаконов вакциной и разбавителем на своих предприятиях в По и Валь-де-Рёй (Франция). мРНК-вакцину Fareva получит от CureVac. При этом завод в По является недавним приобретением компании Fareva у Pierre Fabre Group.

Поддержка Curevac государством

Curevac — одна из компаний, получивших финансирование от правительства Германии. Федеральное правительство выделяет огромные суммы денег на разработку вакцины — 750 млн евро идут только трем компаниям Biontech, Curevac и IDT Biologika. Curevac использует ту же инновационную технологию, что и Biontech с Moderna, а именно — введение в организм мРНК, запускающей выработку в организме белка, подобного вирусному антигену.

По материалам uni-tuebingen.de; curevac.com