Немелкоклеточный рак легкого: фокус на иммунотерапию

Патрик М. Форде (Patrick M. Forde), сотрудник Онкологического центра Джонса Хопкинса Киммела, Балтимор (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Baltimore), являлся руководителем недавно проведенного исследования. Он рассказал, что в исследовании было показано, что три цикла неоадъювантной терапии ниволумабом в сочетании с химиотерапией улучшают долгосрочные клинические исходы у пациентов с операбельным немелкоклеточным раком легкого стадии IB-IIIA по сравнению с проведением только химиотерапии. Под долгосрочными клиническими исходами имеются ввиду выживаемость пациентов без метастазов или рецидивов рака и полное клиническое излечение.

Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале «New England Journal of Medicine».

По оценкам экспертов, у около 25% пациентов диагноз немелкоклеточного рака легкого устанавливают на ранних стадиях, когда возможно проведение оперативного лечения. Однако даже после хирургического вмешательства риск летального исхода у данной категории пациентов составляет 30–55%. При проведении неоадъювантной химиотерапии частота 5-летнего рецидивирования немелкоклеточного рака легкого снижается на 5–6% по сравнению с только оперативным лечением.

Ниволумаб в сочетании с двухкомпонентной химиотерапией был одобрен в марте Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения взрослых пациентов с операбельным немелкоклеточным раком легкого на ранней стадии. Это первый препарат для неоадъювантной терапии для этой группы пациентов, одобренный FDA.

В исследовании ІІ фазы показано, что неоадъювантная терапия ингибитором контрольных точек ниволумабом в сочетании с химиотерапией снижает риск метастазирования, рецидива рака и летального исхода. Так, у пациентов с немелкоклеточным раком легкого IIIA стадии 3-летняя выживаемость в этом исследовании составляла 81,9%, а 3-летняя выживаемость без прогрессирования рака — 69,9%. Было показано, что ниволумаб уменьшает микрометастазы и стимулирует противоопухолевый иммунный ответ. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале «Journal of Thoracic Oncology».

CheckMate 816 — это открытое исследование ІІІ фазы, в котором 358 пациентов были рандомизированы на 2 группы. Участники 1-й группы получали двухкомпонентную химиотерапию и неоадъювантную терапию ниволумабом (3 цикла по 360 мг каждые 3 нед), пациенты 2-й группы — химиотерапию. У 63,1% больных в исследовании была диагностирована IIIA стадия немелкоклеточного рака легкого.

Выявлено, что у пациентов 1-й группы медиана выживаемости без прогрессирования рака составила 31,6 мес по сравнению с 20,8 мес в группе, получавшей только химиотерапию. Кроме того, было показано, что риск летального исхода был ниже у пациентов 1-й группы. Частота полного ответа (то есть исчезновения всех опухолевых поражений, как первичной опухоли, так и метастазов) в первой группе составила 24%, во 2-й же — только 2,2%.

Выраженные побочные эффекты вследствие терапии были зарегистрированы у 33,5% пациентов 1-й группы и 36,9% участников, получавших только химиотерапию (2-я группа).

По материалам www.medscape.com