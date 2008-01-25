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Новости медицины и фармацииНемелкоклеточный рак легкого: фокус на иммунотерапию

Немелкоклеточный рак легкого: фокус на иммунотерапию

Опубликовано  24.06.2022

Патрик М. Форде (Patrick M. Forde), сотрудник Онкологического центра Джонса Хопкинса Киммела, Балтимор (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Baltimore), являлся руководителем недавно проведенного исследования. Он рассказал, что в исследовании было показано, что три цикла неоадъювантной терапии ниволумабом в сочетании с химиотерапией улучшают долгосрочные клинические исходы у пациентов с операбельным немелкоклеточным раком легкого стадии IB-IIIA по сравнению с проведением только химиотерапии. Под долгосрочными клиническими исходами имеются ввиду выживаемость пациентов без метастазов или рецидивов рака и полное клиническое излечение.

Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале «New England Journal of Medicine».

По оценкам экспертов, у около 25% пациентов диагноз немелкоклеточного рака легкого устанавливают на ранних стадиях, когда возможно проведение оперативного лечения. Однако даже после хирургического вмешательства риск летального исхода у данной категории пациентов составляет 30–55%. При проведении неоадъювантной химиотерапии частота 5-летнего рецидивирования немелкоклеточного рака легкого снижается на 5–6% по сравнению с только оперативным лечением.

Ниволумаб в сочетании с двухкомпонентной химиотерапией был одобрен в марте Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения взрослых пациентов с операбельным немелкоклеточным раком легкого на ранней стадии. Это первый препарат для неоадъювантной терапии для этой группы пациентов, одобренный FDA.

В исследовании ІІ фазы показано, что неоадъювантная терапия ингибитором контрольных точек ниволумабом в сочетании с химиотерапией снижает риск метастазирования, рецидива рака и летального исхода. Так, у пациентов с немелкоклеточным раком легкого IIIA стадии 3-летняя выживаемость в этом исследовании составляла 81,9%, а 3-летняя выживаемость без прогрессирования рака — 69,9%. Было показано, что ниволумаб уменьшает микрометастазы и стимулирует противоопухолевый иммунный ответ. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале «Journal of Thoracic Oncology».

CheckMate 816 — это открытое исследование ІІІ фазы, в котором 358 пациентов были рандомизированы на 2 группы. Участники 1-й группы получали двухкомпонентную химиотерапию и неоадъювантную терапию ниволумабом (3 цикла по 360 мг каждые 3 нед), пациенты 2-й группы — химиотерапию. У 63,1% больных в исследовании была диагностирована IIIA стадия  немелкоклеточного рака легкого.

Выявлено, что у пациентов 1-й группы медиана выживаемости без прогрессирования рака составила 31,6 мес по сравнению с 20,8 мес в группе, получавшей только химиотерапию. Кроме того, было показано, что риск летального исхода был ниже у пациентов 1-й группы. Частота полного ответа (то есть исчезновения всех опухолевых поражений, как первичной опухоли, так и метастазов) в первой группе составила 24%, во 2-й же — только 2,2%.

Выраженные побочные эффекты вследствие терапии были зарегистрированы у 33,5% пациентов 1-й группы и 36,9% участников, получавших только химиотерапию (2-я группа).

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  24.06.2022

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